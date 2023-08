Frau in NRW metertief unter der Erde gefangen – es geht um Leben und Tod!

Dramatischer Feuerwehr-Einsatz am Freitagnachmittag (25. August)! Eigentlich hatte eine Frau aus Jüchen (NRW) nur kurz neben ihrem Wohnhaus nach dem Rechten sehen und ein Foto machen wollen. Doch plötzlich gab die Erde unter ihr nach.

Ehe sich die 68-Jährige versah, war sie auch schon rund vier Meter hinabgestürzt und war in dem Loch unter der Erde gefangen! Für die Einsatzkräfte ging es um Leben und Tod. Aber dieser Einsatz in NRW sollte für sie alles andere als leicht werden!

NRW: Erdloch verschluckt Frau

Denn schnell stellten die Feuerwehrkameraden ein großes Problem fest. Die heftigen Regenfälle hatten nicht nur die Erde neben dem Wohnhaus der Jüchenerin massiv aufgeweicht. Laut Informationen der „Bild“ wurde auch ein Rohrbruch vermutet. Und dieser könnte den Bereich unter der Terrasse mit einer regelrechten Wasserflut unterspült haben.

Durch ihre Hilfeschreie waren Nachbarn auf die verschüttete Frau aufmerksam geworden und hatten kurzum die Feuerwehr alarmiert. Fast eine Stunde lang musste die verängstigte 68-Jährige in dem Erdloch ausharren. Zur Rettung der Frau wurden nicht nur Höhenretter der Feuerwehr Mönchengladbach, sondern außerdem ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Mithilfe von Sicherheitsgurten konnte sie schließlich geborgen werden. Doch auch die Rettungskräfte begaben sich bei dem Einsatz in Lebensgefahr.

Anwohnerin bei Unglück schwer verletzt

Denn wie ein Sprecher der Feuerwehr wenig später offenbart, hätte das Erdloch jederzeit „zusammensacken können“. Durch Gehwegplatten unmittelbar am Erdloch bestand außerdem die Gefahr, dass die Anwohnerin von diesen hätte erschlagen werden können!

„Mein Bein war eingeklemmt. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht: Was, wenn das nicht mit rauswill. Aber alles ist gut gegangen“, rekapitulierte die Hausbesitzerin am Samstag (26. August) das dramatische Unglück vom Vortag gegenüber „Bild“. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau nur kurze Zeit nach ihrer Bergung in ein nahegelegenes NRW-Krankenhaus. Bleibt zu hoffen, dass sie sich von diesem Schock schnell erholt!