Movie Park mit großer Ankündigung – Fans sind schon völlig aus dem Häuschen

Wer dem Movie Park einen Besuch abstattet, der behält den Tag im Freizeitpark in der Regel in wohliger Erinnerung. Einem Besucher reichte das zuletzt aber nicht. Er wollte aus dem Park in Bottrop-Kirchhellen ein Andenken für sein Kind mitnehmen. Doch seine Suche nach einem Souvenir, am liebsten ein T-Shirt mit Park-Logo, blieb ohne Erfolg.

Jetzt macht der Movie Park aber nur wenige Tage vor Weihnachten eine Ankündigung, die es in sich hat. Denn schon bald können Fans ganz besondere Erinnerungsstücke aus dem Park mitnehmen. Bei diesen News sind schon jetzt viele Besucher total aus dem Häuschen.

Movie Park verkauft festliche Souvenirs

„Last Minute Weihnachtsgeschenk gefällig?“, fragte der Park seine Besucher am Donnerstagnachmittag (21. Dezember). Darunter in weihnachtlicher Kulisse zu sehen: Die Aufnahmen von parkeigenen Bechern und Tassen. „Ab heute könnt Ihr diese festlichen Tassen und Becher in unseren Shops Department Store und Happy End finden. Die Tassen gibt es zusätzlich noch im Gate 1.“

Scheinbar wollte der Movie Park die weihnachtlichen Merch-Artikel aber eigentlich nicht erst kurz vor Heiligabend in sein Sortiment aufnehmen. „Wenn man zum ersten Mal ein amerikanisches Weihnachtsevent feiern kann, können einem auch schonmal Lieferschwierigkeiten einen Strich durch die Wunschliste machen“, verraten die Betreiber bei Facebook. „Waren schon vor 2 Wochen und letzte Woche bei euch. Richtig schade, dass es erst jetzt da ist …“, bedauert so auch eine Besucherin. Für viele andere gibt’s aber trotz der verzögerten Lieferung schon jetzt kein Halten mehr.

Fans wollen sich Artikel per Post schicken lassen

So schreibt etwa eine Frau in einer Movie-Park-Fangruppe in den sozialen Netzwerken: „Hollywood Christmas Tassen: könnte mir jemand 2 Tassen mitbringen und per Post schicken, natürlich komme ich für alle Kosten auf und kann auch eine Anzahlung leisten als Dankeschön an die Großeltern, die uns eingeladen haben und mit denen wir einen tollen Tag voller Erinnerungen hatten!!“ Schnell sollte sich ein netter Besucher finden, der im Januar ein Tassenpaar verschicken wird.

Doch auch unter der Ankündigung des Movie Parks tummeln sich schon jetzt die erwartungsfreudigen Nachrichten in der Kommentarspalte. „Super schön“, schreibt etwa eine Besucherin. „Schade, dass es keinen Online-Shop gibt“, bedauert eine andere. Eine Frau hofft darauf, noch am 5. Januar eins der einmaligen Souvenirs ergattern zu können. Bleibt zu hoffen, dass der Freizeitpark bei diesem Andrang genug Tassen und Becher eingekauft hat.