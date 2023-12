Britin besucht Movie Park in NRW – bei diesem Anblick verschlägt es ihr die Sprache

Der Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen ist vor allem in den Sommermonaten ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus NRW und darüber hinaus. Doch dieses Jahr können sich die Besucher auf ein ganz besonderes Winter-Event freuen: Die Reihe „Movie Park’s Hollywood Christmas“ verwandelt den Freizeitpark in ein echtes Weihnachtsfilmset (wir berichteten).

Jetzt hat eine Britin das Event im Movie Park besucht. Doch bei diesem Anblick verschlug es ihr vollkommen die Sprache. Was war los?

Movie Park: Britin kann es nicht fassen!

Die Britin Anita Rowley stammt gebürtig aus Chester in England. Doch sie lebt mit ihrem Mann, der Drummer in der lokalen Band „Cop Connection“ ist, in Gelsenkirchen-Buer. Also nicht allzu weit weg vom Movie Park. Bei einem Besuch des Winter-Events neulich war sie so geflasht, dass sie das auf Facebook kundtun musste. Sie schrieb: „Der Movie Park im Winter leistet hervorragende Arbeit, um die Gäste warmzuhalten. Die Shows sind auch hauptsächlich drinnen und mit Heizung“. Und noch etwas hat sie quasi umgehauen: „Und die Toiletten haben eine extra Heizung“. Da ist wohl gut gesorgt für die Besucher im Movie Park. Gegenüber DER WESTEN sagte Anita Rowley noch: „Ich kann den Movie Park im Winter sehr, sehr, sehr empfehlen. Ist richtig gut!“

Der Movie Park begeistert mit seinem Winter-Event. Foto: Privat/Anita Rowley

Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat noch bis zum 7. Januar 2024 die Chance dazu. Weihnachts-, Film- und Winter-Fans erwartet unter anderem eine Show „mit Illusionist Christian Farla, eine große Christmas Tree Celebration, Meet Santa Wish Station, winterliche Version der Parade, Eislauffläche, Lichter-Show und vier weihnachtlich gestaltete Themenbereiche mit einigen Extras“, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.

Auch andere Besucher sind begeistert

Auf den Post der Britin antworteten weitere Fans des Winter-Events im Movie Park. Sandra Pergega schrieb zum Beispiel: „Das Event hat mich fast sprachlos gemacht. Oder besser gesagt, ich höre gar nicht mehr auf, über den Movie Park zu reden.“

Na, das klingt doch so, als ob man dem Freizeitpark in NRW auch zur Winterzeit mal einen Besuch abstatten sollte.