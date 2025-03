Movie Park nennt neue Infos zu „The Lost Temple“ – Fans enttäuscht: „Lächerlich!“

Noch schlummert der Movie Park so vor sich hin, doch schon bald erwacht der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen (NRW) wieder und lässt Leben rein. Am 4. April 2025 ist es endlich soweit. Die Vorfreude einiger Besucher wird nun jedoch gedrückt.

Denn es geht um die beliebte Attraktion „The Lost Temple“. 2024 war die Attraktion komplett außer Betrieb und der Movie-Park-Direktor machte Hoffnung, dass es in der neuen Saison zu einer Wiedereröffnung kommen könnte. Doch die neuesten Informationen klingen ganz anders …

Movie Park: „The Lost Temple“ weiterhin geschlossen

Nachdem es bereits 2023 zu kontinuierlichen technischen Störungen bei „The Lost Temple“ seit der Wiedereröffnung im Frühjahr kam, entschied sich der Park für eine umfassende Modernisierung. Für 2024 wurde die 4-D-Simulation komplett geschlossen und bis rund drei Wochen vor der Saisoneröffnung 2025 machten sich Fans die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr wieder eröffnet.

Doch das liest sich in der Pressemitteilung des Movie Parks vom 24. März ganz anders: „Die für die Simulator-Attraktion „The Lost Temple“ vorgesehene Überarbeitung und neue Storyline wird zunächst verschoben, um die strategische Ausrichtung für zukünftige Attraktionen im Movie Park neu zu priorisieren. So kann sich der Park vorerst anderen Schwerpunkten widmen, wie zum Beispiel der Verbesserung der Infrastruktur und des Gästeerlebnisses.“

Fans zeigen sich enttäuscht

In einem Interview mit „Fun Time Arena“ hatte der Park-Direktor Manuel Prossotwicz Anfang des Jahres gesagt: „Alles was notwendig ist, damit man so ein Refurbishment umsetzen kann, ist schon gelaufen“. Eine zeitnahe Umsetzung sei das Bestreben, allerdings „konzernabhängig“ (hier mehr dazu). Aus einer zeitnahen Eröffnung wird nun offenbar wohl nichts.

Fans der Attraktion äußern sich in einer Facebook-Gruppe deutlich enttäuscht. „Lächerlich. Und nächstes Jahr wird’s abgerissen“, befürchtet ein Mann schon das Schlimmste. „Langsam reicht’s echt. Movie Park entwickelt sich immer mehr zur Enttäuschung auf ganzer Linie“, lässt auch ein anderer Freizeitpark-Besucher seinen Frust raus. Es gibt aber auch Verständnis. „Für mich ist das in Ordnung. Das Team hat mehr Ahnung. Wenn andere Sachen gerade vorgehen, dann ist das so. Gehe trotzdem in den Park“, schreibt eine Frau.