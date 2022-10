Movie Park: Aktion sorgt für Kundenfrust und Chaos – „Leute rasten völlig aus“

Im Movie Park ist aktuell ganz besonders viel los. Das liegt aber keineswegs an der Jahreszeit oder dem Wetter, sondern an einer speziellen Aktion.

Wie jedes Jahr um diese Zeit bietet der Movie Park nämlich wieder ein besonderes Special zu Halloween an. Das kommt bei den Besuchern sehr gut an. Doch aktuell herrscht in Bezug auf eine Frage Unsicherheit unter den Fans.

Movie Park mit besonderer Aktion zu Halloween

Im Movie Park sind mal wieder die Monster los – und das keineswegs zum ersten Mal. Die Besucher kennen und feiern die jährliche Aktion des Freizeitparks. Dementsprechend ist der Andrang jedes Jahr aufs Neue groß.

Die Monster im Park sind dabei nicht nur an bestimmten Punkten anzutreffen. Der sogenannte „Monsterwalk“, bei dem sich die Monster zusammen durch den Park bewegen, wird zum Besuchermagneten. Genau bei diesem haben einige Besucher aber offenbar ein Problem.

Besucher sehen DAS als Problem an

In einer Facebook-Gruppe schreiben einige Fans, dass sie sich wünschen, dass der Freizeitpark die Route des Walks vorher kommuniziert. Aktuell sei es so, dass unter den Besucher kurz vor dem Start ziemliche Unruhe entstehe, wenn klar wird, von wo die Monster kommen: „Leute rasten völlig aus.“ Dabei würden sogar abgesperrte Bereiche betreten, heißt es in einer Facebook-Gruppe. Außerdem sei es ärgerlich, wenn man lange an einer Stelle gewartet habe und der „Monsterwalk“ dann gar nicht dort vorbeikomme.

Mehr News:

Ein weiterer Fan berichtet, die Route des Walks hätte kurzfristig geändert werden müssen, als er im Movie Park war. Der Grund: Es sei einfach zu voll gewesen. Ein weiterer berichtet, dass ihm selbst ein Mitarbeiter bei der Frage nach der Route nicht weiterhelfen konnte. Bleibt abzuwarten, ob der Park auf die Kritik reagiert und den Besuchern ihren Wunsch erfüllt.