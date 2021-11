Große Ehre für den Movie Park!

Der Movie Park in Bottrop ist in einem renommierten Ranking ganz vorne mit dabei. In der Kategorie „Best New Coasters“ ist der Freizeitpark aus NRW unter den Top 10 der Newcomer-Achterbahnen in Europa gelandet – und hat für den „Multi Dimension Coaster“ den European Star Award 2021 verliehen bekommen!

Besser geht es also für den Movie Park nicht...

Movie Park: In diesem Ranking ist der Freizeitpark im Revier ganz vorne mit dabei

Das hat der Movie Park auf Facebook selbst bekannt gegeben. Der Award wird von der Fachzeitschrift „Kirmes & Park Revue International“ seit 2012 an besondere Attraktionen verliehen.

Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks Europas – und landet in einem wichtigen Ranking weit vorne. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Ralph Lueger

Im Facebook-Statement schreibt der Movie Park: „Wir freuen uns riesig über Szene 3 der Award-Verleihungen für unsere Familienachterbahn und hoffen, dass wir Euch auch in der Saison 2022 wieder Runde um Runde und Take für Take durch die Movie Park Studios führen können und dabei spektakuläre Szenen mit Euch abdrehen werden.“

Das ist der Movie Park:

wurde erstmals am 30. Juni 1996 unter dem Namen „Warner Brothers Movie World“ eröffnet

Eröffnung unter „Movie Park Germany“ fand am 19. März 2005 statt

ein saisonaler Freizeitpark bei Bottrop-Kirchhellen (NRW) mit dem Schwerpunkt „Film“

bietet auf Filmen basierende Fahrgeschäfte und Shows an

sieben Themenbereiche, beschäftigt etwa 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte

Movie Park: Fans können neue Saison kaum erwarten

Und fragt dann die vielen Movie Park-Fans: „Wer ist dabei, wenn wir Euch wieder das unvergleichliche Blockbusterfeeling bereiten?“ Tja, das werden wohl einige sein, denn die Resonanz auf den Award ist gigantisch positiv.

Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Saisonpass ist schon bestellt. Kann die neue Saison kaum abwarten.“

„Zu 100 Prozent dabei!“

„Schade, dass die Bahn so kurz und in wenigen Sekunden schon wieder da ist, aber alles in allem ist die Bahn echt mega!“

Na, mit so einer Auszeichnung lässt sich natürlich auch besser werben, die Attraktion top vermarkten.

Und verdient hat es die Achterbahn ja in der Tat durchaus... (mg)