Movie Park lässt Besucher zum Spar-Preis rein – diesen Trick sollten sie dringend kennen

So ein Eintritt in den Movie Park ist auch nicht mehr so günstig wie früher. Aktuell kosten Tagestickets für die laufende Saison mindestens 29,90 Euro. Und wenn man dann noch jemanden mitnehmen will oder gar die ganze Familie dabei sein soll, wird’s richtig teuer.

Doch zum Glück gibt es immer wieder Rabatt-Aktionen – entweder vom Movie Park selber oder über andere Wege. Zum Beispiel können Besucher aktuell auf Aktionsprodukten von Haribo 2-für-1-Coupons finden, etwa auf den Goldbären-, Colorado- oder Schlümpfe-Packungen.

Zum halben Preis in den Movie Park

Eins kaufen und ein zweites Ticket gratis bekommen! Das klingt doch nach einem guten Deal. Aber gelten diese Coupons nicht nur für den Movie Park, sondern auch für Hunderte weitere Attraktionen und Partner. Teilnahmebedingungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren und dass die Codes nur verfügbar sind, solange der Vorrat reicht.

Die Coupons von Haribo haben zudem ein Ablaufdatum. Du musst den dort aufgedruckten zehnstelligen Code noch bis zum 30. Juni online eingeben und für eine von über 500 Freizeitattraktionen einlösen. Den Code findest du auf der Innenseite der Tüte hinter dem außen aufgedruckten „Code hier!“.

Movie Park: So funktionieren die 2-für-1-Codes

Um den Rabatt zu erhalten, musst du allerdings noch deinen kompletten Namen und deine E-Mail-Adresse angeben und die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Dann kannst du auswählen, für welches Erlebnis du den Rabatt einsetzen möchtest. Mit dem Freizeitgutschein kannst du dir dann bis zum 31. Oktober bei dem Kauf von zwei Eintrittskarten die zweite gratis sichern.

Wichtig: Den Aktionscode solltest du aufheben. Haribo könnte dich dazu auffordern, ihn vorzuweisen. Irrer Funfact: Bei Kleinanzeigen werden die 2-für-1-Coupons von Haribo sogar für Geld angeboten. Ein paar Euro wollen die meisten Anbieter dafür haben – obwohl sie umsonst mit den Produkten kommen.