Movie Park gewährt Besuchern freien Eintritt – doch es gibt einen Haken

Einen Tag wie im Film erleben – mit diesem Versprechen lockt der Movie Park jedes Jahr aufs Neue Tausende Besucher in den Park im Ruhrgebiet. Leider kann sich nicht jeder den Eintritt leisten. Gut, dass der Freizeitpark immer wieder Rabatt- und sogar Gratis-Aktionen anbietet (wie DER WESTEN berichtet). So auch jetzt wieder.

Allerdings müssen die Besucher diesmal eine gewisse Bedingung erfüllen, sonst ist der Eintritt in den Movie Park nicht gratis für sie.

Movie Park lässt Besucher gratis rein – unter einer Bedingung

Der Movie Park ist mit seinem Kids-Bereich „Nickland“ besonders für die kleinen Besucher immer wieder ein großer Spaß. Aber auch für die Großen bietet er Nervenkitzel und Action mit zahlreichen Achterbahnen, die an Schnelligkeit und Höhenmetern nichts zu wünschen übrig lassen.

Wer mit der gesamten Familie in den Park will, muss dafür einiges zahlen und schafft es vielleicht nicht mal, alle Attraktionen an einem Tag zu sehen. Dafür bietet der Freizeitpark ein Classic Package mit Übernachtung in einem ausgewählten Hotel, zweifachen Eintritt in den Park und Frühstück an. Damit das nicht zu teuer wird, gibt es jetzt erneut die Kids-Free-Aktion.

Movie Park mit Kids-Free-Aktion

Wie der Name schon sagt, ist das Komplett-Paket für Kinder kostenlos. Das betrifft alle bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres. „Bucht jetzt Euren Kurzaufenthalt in Hollywood in Germany mit Anreise bis zum 30.09.2024 und erhaltet für Eure kleinen Stars freien Eintritt für 2 Tage!“, rührt der Park jetzt wieder die Werbetrommel auf Facebook.

Viele Familien werden das Angebot sicherlich innerhalb der anstehenden Sommerferien in NRW annehmen. Aber Vorsicht! Bekanntlich ist der Park zu dieser Zeit besonders voll. Darum lohnt es sich vermutlich eher, damit noch bis nach dem 4. August zu warten oder noch vor dem 22. Juni zu buchen – entweder vor oder nach den Ferien.

Noch ein Manko: Parken kostet beim Classic Package-Deal extra, und zwar 16 Euro pro Auto pro zwei Tage. Das und weitere Zusatzoptionen sind auf movieparkholiday.de zu buchen.