Zwischenfall im Movie Park – Crew-Mitglieder rennen sofort herbei

Schrecksekunde im Movie Park. Bei einer Stunt-Show kam es am Donnerstag (1. Mai) zu einem Zwischenfall.

In den sozialen Medien kursieren Videos des Unglücks bei der „Operation Red Carpet“. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verliert. Es folgten hektische Szenen

Unfall im Movie Park: Crew muss reagieren

Ein roter Flitzer kurvt auf zwei Reifen durch die Kurve, dicht gefolgt von zwei Autos im amerikanischen Polizei-Look. Plötzlich passiert es. Am Ende der Kurve landet der rote Wagen auf der Seite. Der Stunt-Fahrer dahinter kann nicht mehr rechtzeitig reagieren und kracht in seinen Vordermann. Ein Raunen geht durchs Publikum. Einige sind irritiert. Gehört das noch zum Programm?

Doch spätestens als von allen Seiten Crew-Mitglieder Richtung Unglücksstelle rennen, ist klar: Das war nicht geplant. Mit vereinten Kräften gelingt es dem Team, die Fahrzeuge wieder aufzustellen. Unter tosendem Applaus befreien sich einer der Fahrer aus seinem Cockpit. Ein weiterer winkt beruhigend aus dem Fenster. „Das sollte aber nicht passieren“, stellt ein Zuschauer auf den Rängen lachend fest. Danach düsen die verunglückten Autos davon.

Movie Park reagiert auf Unfall

Die Aufnahmen aus dem Movie Park sorgen in den Sozialen Netzwerken für sorgenvolle Mienen. „Hoffentlich ist nichts passiert“, schreibt etwa eine Besucherin voller Sorge trotz der geringen Geschwindigkeit der beteiligten Unfallwagen. Auf Nachfrage von DER WESTEN beruhigt eine Sprecherin des Freizeitparks in Bottrop-Kirchhellen: „Es ist niemand zu Schaden gekommen.“ Die Show sei normal fortgesetzt und weitergespielt geworden.

Die Stunt-Show an sich ist nach dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Folco-Team neu aufgestellt. Die Reaktionen auf die bisherigen Auftritte sind unterschiedlich: „Ist eine sehr schöne Show“, legt sich ein Besucher nach einem Besuch am Anfang der Saison fest und wirbt: „Kann man nur empfehlen.“ Ein sieht es etwas kritischer: „Bisschen viele Donuts. Ansonsten war die Show ganz gut.“ Auch ein anderer kritisiert die Menge an Donut-Fahrmanövern und meckert: „Die Story hat sowas von null Sinn!“ Die Synchronisation sei nach Ansicht des Besuchers bescheiden. Nur ein Stuntbike-Darsteller habe ihn beeindruckt. Sein Fazit: „Die Show ist nicht gut.“ Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.