McFit, FitX und Co. im Ruhrgebiet: Verbraucherzentrale warnt vor dubiosen Verträgen – sie könnten dich viel kosten

Wer ins neue Jahr mit guten Vorsätzen gestartet ist, bei dem steht sicherlich wieder eines ganz weit oben auf der Liste: Regelmäßig Sport zu treiben. Wer sich im Ruhrgebiet 2023 von der Couch Potato zum Sport-Enthusiasten mausern will, der sieht vor allem in Fitnessstudios wie McFit, FitX und Co. eine einfache Chance, sich regelmäßig sportlich zu betätigen und dem inneren Schweinehund ein für alle mal den Kampf anzusagen.

Und um auch den letzten Sportmuffel vom Sofa zu bekommen, lockten viele Studios wie McFit, FitX und Co. im Ruhrgebiet zum Jahresanfang 2023 mit satten Rabatten. Doch Vorsicht: Hinter dem vermeintlichen Schnäppchen kann sich auch eine miese Betrugsmasche verbergen. Das mussten zahlreiche Fitness-Interessenten in Witten am eigenen Leib erfahren, wie die „WAZ“ jetzt berichtet.

McFit, FitX und Co. im Ruhrgebiet: Wittener tappen in Falle

Schon im Sommer 2021 soll ein Fitnessstudio in der Wittener Fußgängerzone um neue Kunden geworben haben, als es noch gar nicht offiziell eröffnet war. Einige hatten dennoch schon ihre Unterschrift unter Dokumenten des Studios geleistet – allerdings hingen sie dem Irrglauben an, für ein Probetraining unterschrieben zu haben.

Stattdessen hatten sie laut „WAZ“ aber ihre Unterschrift für einen Zwei-Jahres-Vertrag geleistet. Viele hatten sich infolge an die Verbraucherzentrale gewandt, um den Karren doch noch aus dem Dreck zu ziehen und ihre abgeschlossene Mitgliedschaft wieder zu beenden. Doch das Problem: Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, sind auch den Experten rechtlich die Hände gebunden.

Kunden laufen Gefahr, verklagt zu werden

Und das noch viel größere Problem: Wenn der Vertrag einmal seine volle Gültigkeit hat, bedeutet das automatisch, dass man den darin aufgeführten Pflichten Folge leisten muss. Sprich: Etwaige Zahlungen werden fällig. Kommt man diesen nicht nach, könnte man schnell eine Klage am Hals haben.

Was die Verbraucherzentrale Menschen jetzt rät, die Fitnessstudios im Ruhrgebiet und Umgebung auf den Leim gegangen sind und was du sonst noch bei Verträgen von McFit, FitX und Co. beachten solltest, das liest du bei der „WAZ„.