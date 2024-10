Hunde-Profi Martin Rütter erschüttert über Situation in NRW-Tierheim – „Verstehe ich nicht“

Manches Hunde-Schicksal lässt selbst hartgesottene Profis nicht kalt. In diesem Fall fiebert sogar Hunde-Profi Martin Rütter mit.

Denn Hund Elvis versauert mittlerweile schon ewig im Tierheim Lüdinghausen. „Elvis zählt jeden Tag, bis ihn endlich sein Mensch findet“, sagen seine Tierpfleger aus NRW. Die Zahlen machen betroffen.

Martin Rütter leidet mit Hund aus NRW-Tierheim

Vier Jahre und sieben Monate, 1.658 Tage oder 40.440 Stunden. So lang sitzt Elvis bereits im NRW-Tierheim fest. Ein Härtefall, dem sich mittlerweile auch Martin Rütter schon angenommen hat. Der Hunde-Profi hat den elfjährigen Rüden in seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“ bereits mehrfach vorgestellt. „Leute, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum Elvis noch keine einzige Anfrage hat“, wundert sich Rütter jetzt in einem neuen Instagram-Video.

Schließlich sei Elvis doch ein „wahnsinnig hübscher Hund“. Klar wisse er, was viele Tierfreunde abschreckt: das hohe Alter (11) und altersentsprechende Wehwehchen. So brauche der in seiner Vergangenheit in Spanien als Jagdhund missbrauchte Elvis Herzmedikamente und einmal im Monat eine Allergiespritze. „Aber das war es schon“, fasst Rütter zusammen.

Hund Elvis sucht liebendes Zuhause

Seinen Jagdtrieb wird man dem Hund nicht mehr abtrainieren können. Daher seien andere Haustiere und auch kleine Kinder im Haushalt tabu. Das NRW-Tierheim fügt hinzu, dass Elvis in seiner Vergangenheit mit Menschen wohl keine guten Erfahrungen gemacht haben muss. Daher sei der Mischlingsrüde Zweibeinern gegenüber grundsätzlich skeptisch gegenüber.

Gerade beim Thema Essen verstehe er keinen Spaß und verteidige Futter vehement. Das sei aber laut Martin Rütter nicht dramatisch. „Das kriegen wir trainiert. Wir begleiten euch, wir helfen euch natürlich“, verspricht der Hunde-Profi und fügt hinzu: „Im Zweifel, ganz ehrlich: Lass ihn in Ruhe beim Fressen.“

Du möchtest Elvis auf seine alten Tage ein Zuhause geben? Dann melde dich doch beim Tierheim Lüdinghausen unter der Nummer 02598-9292532 oder per Mail an kontakt@tierfreunde-luedinghausen.de.