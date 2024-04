Lotto-Spieler in NRW werden zu Millionären! DIESE Methode zahlte sich plötzlich aus

Wer Lotto spielt, braucht in der Regel viel Geduld – und noch mehr Glück. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot überhaupt zu knacken und das große Geld einzusacken, ist für den einzelnen Spieler sehr gering.

An diesem Wochenende wurde jedoch für zwei Lotto-Spieler aus NRW das fast Unmögliche möglich. Unser Bundesland ist seit der Ziehung am Samstag (6. April) um zwei Millionäre reicher – einer von ihnen wurde für seine Beharrlichkeit belohnt.

Lotto in NRW: Diese Methode machte Bottroper zum Millionär

In einer Mitteilung gibt das Glücksspiel-Unternehmen „West Lotto“ die frohe Botschaft für zwei Spieler aus NRW selbst bekannt. So gingen über 3,5 Millionen Euro nach der Ziehung des Lottos „6aus49“ an diesem Wochenende nach NRW.

Über knapp 2,4 Millionen Euro kann sich dabei ein Lotto-Spieler aus Bottrop freuen. Der Mann hatte eine besondere Methode angewandt, spielt per Dauer-Tipp bei „West Lotto“ mit. Wie eine Art Abo nahm der Bottroper für den Einsatz von 9,75 Euro je Ziehung an fünf Tippreihen teil.

Dafür gibt der Lotto-Spieler seinen Tipp nur einmal an, kann damit aber an allen möglichen Ziehungen teilnehmen oder gezielt einige auswählen. Der Bottroper entschied sich für fünf Tippreihen an den Ziehungen von „6aus49“ sowie für die Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „Super 6“. Mit den Zahlen 7, 11, 13, 20, 35 und 41 sowie der passenden Superzahl 0 knackte der Lotto-Spieler ein Spiel bei „6aus49“ – und darf sich nun über einen fetten Gewinn freuen.

Lotto: 14 Millionäre in NRW

Nicht ganz so viel Geld, aber dennoch die Million, holte sich ein weiterer Spieler aus NRW. Der Mann aus Herford traf mit seinem Tipp den zweiten Rang, sackt dadurch eine Gewinnsumme von 1,2 Millionen Euro. Auch dieser Lotto-Spieler musste vor dem Millionen-Gewinn wohl Rückschläge einstecken, ist er laut „West Lotto“ Inhaber einer Kundenkarte und dem Unternehmen bereits namentlich bekannt.

Mit den beiden neuen Millionären steigt die Zahl der Lotto-Spieler in NRW, die in 2024 bereits den Millionen-Gewinn holten, auf 14 Personen an.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.