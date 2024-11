Lotto in NRW: Millionen-Jackpot geknackt – davon kann Chico nur träumen

Lotto-Glück in NRW! Wer das hört, denkt womöglich direkt an Kürsat Yildirim alias „Chico“ aus Dortmund. 2022 stellte ein Lotto-Gewinn in Höhe von knapp zehn Millionen Euro sein Leben komplett auf den Kopf. Seitdem tauchte er in Funk und Fernsehen auf, kaufte sich eine Penthouse-Wohnung am Phönix-See und schraubte seine Social-Media-Followerzahl nach oben.

Ob es dem neuesten Lotto-Glückspilz aus NRW wohl genauso ergehen wird? Bleibt abzuwarten. Die Möglichkeiten dazu hätte er auf jeden Fall. Denn bei seiner Gewinnsumme dürfte Lotto-König Chico wohl vor Neid erblassen.

Lotto in NRW: Mega-Gewinn für Münsterländer

Euphorie im Münsterland! Ein Lotto-Spieler aus NRW dürfte bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch (13. November) wohl mehr als ausgelassen gejubelt haben. Mutig hatte er satte 88,60 Euro für einen Vier-Wochen-Schein mit sechs Tippreihen gezahlt, inklusive Spiel 77 und Super 6. Doch wahrscheinlich hätte er nicht im Traum damit gerechnet, am Ende als einziger in der Gewinnklasse 1 zu landen und den Mega-Jackpot zu knacken!

Beim Lotto 6aus49 tippte er auf die Zahlen 6, 24, 36, 38, 44 und 47 – und die Superzahl 0. Wie sich herausstellte: Alles richtig! Der Multi-Millionen-Jackpot war geknackt!

Bei dieser Summe erblasst selbst Chico

Plötzlich ist der Münsterländer um unfassbare 20 Millionen Euro reicher! Das ist doppelt so viel wie das, was Chico vor rund zwei Jahren gewann. Und wenn man sieht, wie sich das Leben des Ex-Kranführers aus Dortmund nach dem Lotto-Gewinn verändert hat, kann man sich kaum ausmalen, welche Türen dem frischgebackenen Multi-Millionär aus dem Münsterland nun offen stehen.

Gleichzeitig ist der Glückspilz damit der Lotto-Rekordhalter aus NRW für das Jahr 2024 – also bisher. Sollte in diesem Jahr kein Lotto-Gewinner im Westen mehr als 20 Millionen Euro abräumen, bleibt der Münsterländer der Spitzenreiter für dieses Jahr.

Dieser Artikel enthält Affiliate Links 🛒 Die mit dem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Die Produkte werden nach dem besten Wissen unserer Autoren recherchiert und teilweise auch aus persönlicher Erfahrung empfohlen. Wenn Du auf so einen Affiliate-Link klickst und darüber etwas kaufst, erhält unsere Redaktion eine kleine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Dich als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenlos anbieten zu können.