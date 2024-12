Lotto: NRW knackt Millionen-Rekord – Spieler dürfen sich freuen

Dieses Jahr feiern in NRW so viele Lotto-Gewinner Weihnachten wie noch nie zuvor. Im Bundesland im Westen konnte man nämlich einen erstaunlichen Millionen-Rekord knacken, denn es gab dort noch nie so viele Gewinner wie im Jahr 2024.

Selten hatten Lotto-Spieler aus NRW so viel Glück wie im Jahr 2024, und es wurde sogar ein neuer Rekord erstellt. Dieses Jahr konnten sich ganze 57 Spieler in NRW über einen Millionen-Gewinn freuen, so viele wie noch nie. Der vorherige Höchstwert stammt aus dem Jahr 2022, mit 45 Gewinnern in NRW.

Lotto: Vier der Spitzengewinner sind Teilnehmer des Eurojackpots

Westlotto in Münster gibt an, dass man laut einer vorläufigen Auswertung, die einen Tag vor Weihnachten (23. Dezember) ausgezählt wurde, bereits 51 Millionengewinne an Lotto-Spieler im Bundesland NRW verteilt hat. Da das Jahr 2024 jedoch noch nicht vorbei ist, rechnen die Lotterien zudem mit mindestens sechs weiteren Gewinnern.

Dabei scheinen Spieler von zwei Lotterien besonders viel Glück gehabt zu haben. Es kommen nämlich, mit jeweils 23 und 22 Siegern, ein Großteil der Gewinne vom klassischen Lotto „6 aus 49“ sowie vom Eurojackpot. Dabei befinden sich unter den Top fünf der Spitzengewinne in NRW ganze vier Teilnehmer des Eurojackpots.

Dabei lassen einen die Höhe der Gewinne auch nicht schlecht staunen. So konnte sich ein Lotto-Spieler aus NRW im Juli über den höchsten Gewinn des Jahres von über knapp 98,2 Millionen Euro freuen. Im August konnte ein Eurojackpot-Spieler ebenfalls den Jackpot mit über 92,5 Millionen Euro knacken.

NRW: Insgesamt 214 Gewinner im Bundesland

Auch im April und im Dezember gingen Gewinne von 60 Millionen Euro in das Bundesland NRW. Der fünfthöchste Gewinn im Bundesland NRW konnte beim klassischen Lotto mit der Ziehung am Mittwoch und Samstag erzielt werden. So ging im November eine Summe von knapp 20 Millionen Euro in das Münsterland.

Laut einer vorläufigen Auswertung konnten sich zwischen Beginn Januar und Samstag (21. Dezember) ganze 214 Lotto-Spieler aus NRW über einen Gewinn freuen. Von den Lotterien wurden Gewinne ausgezahlt, zwischen 100.000 und 999.999 Euro. Diese glücklichen Lotto-Gewinner hatten sicherlich im Jahr 2024 ein ganz besonderes Weihnachtsfest (dpa/lnw).

