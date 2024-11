Lotto-Spieler aus NRW kratzt an XXL-Jackpot – Chico aus Dortmund winkt ab

Die Spannung steigt seit Tagen: Wer wird wohl den Eurojackpot mit sage und schreibe 120 Millionen knacken? Am „Black Friday“ (29. November) wurde die Ausziehung in Helsinki, Finnland, voller Vorfreude erwartet. Doch dann die große Enttäuschung: Auch dieses Mal wurde der Lotto-Jackpot nicht geknackt.

Allerdings gab es gleich mehrere Gewinner in der zweiten Gewinnklasse. Über einen Millionengewinn kann sich auch ein Lotto-Spieler aus NRW freuen. Doch dafür würde Lotto-König Chico aus Dortmund nicht mal aufstehen.

Lotto-Spieler aus NRW gewinnt im Eurojackpot

Für den 120-Millionen-Jackpot hat es leider nicht gereicht, doch auch in der zweiten Gewinnklasse waren für einen Spieler aus NRW ein paar Millionen drin. Mit den Gewinnzahlen 10, 19, 24, 25, 40 und den Eurozahlen 5 und 9 gewann er gut 3 Millionen Euro. Freuen konnten sich auch drei Spieler aus Bayern, zwei aus Niedersachsen und jeweils einer aus Berlin und Hessen sowie Spanien.

Damit wächst die Gewinnerbilanz in Europa für 2024 auf ganze 107 Millionäre. Das ist eine Premiere für die Eurojackpot-Lotterie, so viele waren es noch nie. Und über die Hälfte davon kommen alleine aus Deutschland.

Lotto-Spieler aus NRW lässt Chico kalt

Doch mit seinen gewonnenen 3.058.396,80 Euro kann der Gewinner aus NRW den Lotto-König Chico aus Dortmund nicht beeindrucken. Der hatte vor zwei Jahren auf einen Schlag 10 Millionen gewonnen. Richtig schockiert wäre dieser sicher gewesen, hätte der Spieler aus NRW doch tatsächlich den Jackpot abgeräumt.

Doch da dies wieder nicht geschehen ist, wandern die 120 Millionen nun in den Dezember zur nächsten Ziehung am Dienstag (3. Dezember). Dann steht der Jackpot bereits zum sechsten Mal in dieser Höhe und zum 18. Mal infolge auf dem Spiel.

