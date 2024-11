Linkin Park in Düsseldorf: Ticket-Schock vor Presale – Fans fallen vom Glauben ab

Es ist das Comeback des Jahres gewesen. Linkin Park ist zurück. Nach dem Tod von Sänger Chester Bennington war es sieben Jahre ruhig um die Rock-Band aus den Staaten.

2024 dann das Comeback mit Emily Armstrong. Mit der neuen Sängerin hat Linkin Park jetzt das erste Album („From Zero“) herausgebracht und geht damit auf Welt-Tour. Im Sommer 2025 kommt die US-Band unter anderem nach Düsseldorf. Der Vorverkauf für die begehrten Tickets sollte am Dienstag (19. November) beginnen, dachten zumindest die meisten.

Linkin Park in Düsseldorf: Ticket-Vorverkauf gestartet

Was viele nicht wussten. Bereits vor dem Presale sollte es eine Extrarunde für Linkin-Park-Fans geben. Mitglieder des sogenannten LP-Fanclubs konnten sich schon am Montag (18. November) über die exklusive Chance auf Tickets für die Konzerte ihrer Lieblingsband freuen.

Auch interessant: Linkin Park gibt exklusives NRW-Konzert – Fans mit bitterer Befürchtung

Die Fans hatten Zugriff auf sogenannte „Platin-Tickets“. Die Preise dafür hatten es in sich. 170 Euro für einen Stehplatz vor der Bühne, 239 Euro bis 299 Euro für einen Sitzplatz auf der von der Bühne am weitesten entfernten Südtribüne. Für Tickets im Unterrang der PSD-Bank-Tribüne neben der Bühne wurden satte 349 Euro fällig. Unklar war vor dem offiziellen Vorverkauf, ob diese Preise auch für den regulären Vorverkauf gelten.

Linkin Park „jeder Penny wert“

Fans schien es egal zu sein. Für einen, der ein Stehplatz-Ticket für 170 Euro ergatterte, nach eigenen Angaben viel Geld: „Aber jeder Penny wert“, so der Fan bei „X“ und zitiert die Liedzeile des neuen Linkin-Park-Songs: „IGYEIH“ – „I give you everything i have“ („Ich gebe dir alles, was ich habe“).

Mehr Themen:

Am Dienstag (12 Uhr) sollten dann die nächste Presale-Phase beginnen. Und zwar für Fans, die sich rechtzeitig das neue Album bestellt, den Newsletter bei „Ticketmaster“ abonniert haben, Kunden der Telekom oder RTL+ sind. Erst am Donnerstag (22. November) beginnt dann der offizielle Vorverkauf über den Ticketmaster-Shop.