Lidl in NRW: Diese Filiale hat auch Karfreitag und Ostermontag geöffnet!

Das Osterfest steht vor der Tür. Und zu Ostern gehören wie jedes Jahr auch die beiden Feiertage am Karfreitag (29. März) und am Ostermontag (1. April). Viele Menschen freuen sich auf die wohlverdienten freien Tage, aber vergessen manchmal, vorher rechtzeitig einkaufen zu gehen.

Daher helfen wir euch hier etwas auf die Sprünge. Denn unter anderem dieser Lidl in NRW wird geöffnet sein.

Lidl in NRW: Hier kannst du Ostern einkaufen

Es ist natürlich von großem Vorteil, wenn man jetzt schon weiß, dass an den Ostertagen auch ein Supermarkt aufhaben wird. DER WESTEN hat sich umgehört und für euch einen Lidl in NRW ausfindig gemacht, der sowohl am Karfreitag als auch am Ostermontag geöffnet hat.

Auf Nachfrage erklärte uns Filialleiter Michael Messer, dass der Lidl am Hauptbahnhof 5 in Essen auch den Osterfeiertagen geöffnet hat. Am Karfreitag (29. März) wird der Lidl von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein. Und am Ostermontag (1. April) hat der Discounter von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. So können alle, die es vorher vielleicht etwas verschlafen haben, doch noch in Ruhe an Ostern einkaufen gehen.

Für diejenigen, die an den Ostertagen in den Bereichen vom Flughafen Düsseldorf oder Flughafen Köln/Bonn unterwegs sein werden, gibt es allerdings nicht so gute Nachrichten. Denn die Rewe-Filialen an den beiden Flughäfen werden an Karfreitag und Ostermontag geschlossen sein.