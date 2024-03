Lidl: Öffnungszeiten an Ostern geändert – wann du beim Discounter einkaufen kannst

Ostern steht vor der Tür und damit auch die Frage, wie und wann man am besten die Einkäufe für die Feiertage erledigt. Während die Vorbereitungen im eigenen Zuhause anlaufen, planen Einzelhandelsketten wie Lidl ihre Öffnungszeiten, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Ostern ist für viele eine Zeit des Beisammenseins, der Ruhe und der besonderen Mahlzeiten, deshalb ist es wichtig zu wissen, wann man die notwendigen Einkäufe tätigen kann.

Lidl zu Ostern: Gründonnerstag für Einkäufe nutzen

Für alle, die sich darauf vorbereiten, ihre Ostereinkäufe zu erledigen, bietet Lidl am Gründonnerstag (28. März) die perfekte Gelegenheit. Obwohl Gründonnerstag kein gesetzlicher Feiertag ist, ist er für viele der Start in das lange Osterwochenende. Lidl-Filialen sind zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In der Regel bedeutet dies, Kunden können von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr abends ihre Einkäufe erledigen, um sich auf Ostern vorzubereiten.

Karfreitag (29. März) bringt jedoch eine Veränderung mit sich, denn er ist ein gesetzlicher Feiertag. In diesem Sinne halten sich Lidl und viele andere Einzelhändler an die gesetzlichen Vorgaben und schließen ihre Türen. Es gibt jedoch Ausnahmen: Lidl-Filialen in Sonderlagen wie an Bahnhöfen oder Flughäfen könnten geöffnet sein. Daher sollten Kunden, die dringend etwas benötigen, die Öffnungszeiten ihrer lokalen Lidl-Filiale an diesen Orten überprüfen.

Karfreitag: Filialen nur an Sonder-Standorten geöffnet

Der Karsamstag (30. März) bietet eine letzte Chance für alle, die ihre Ostereinkäufe noch nicht abgeschlossen haben. Da es sich hierbei nicht um einen gesetzlichen Feiertag handelt, öffnen alle Lidl-Filialen zu den regulären Zeiten. Dies ist der ideale Tag, um die letzten Vorbereitungen für Ostern zu treffen und sich mit allen erforderlichen Lebensmitteln und Festartikeln einzudecken.

Am Ostersonntag (31. März) werden traditionell alle Lidl-Filialen geschlossen bleiben, da er auf einen Sonntag fällt. Dies gibt sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern die Gelegenheit, den Tag im Kreise ihrer Familien und Freunden zu verbringen. Es ist auch eine gute Gelegenheit, die Ruhe zu genießen und von dem Trubel der vorausgegangenen Tage etwas Abstand zu nehmen.

Fast alle Lidl-Filialen an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen

Ostermontag (1. April) markiert den letzten Feiertag des Osterwochenendes und an diesem Tag bleiben fast alle Lidl-Filialen ebenfalls geschlossen. Kunden, die eine Lidl-Filiale in Sonderlagen aufsuchen möchten, sollten sich über die Öffnungszeiten vor Ort informieren, da hier individuelle Regelungen gelten können.

Wer den Ostertrubel hinter sich gelassen hat, kann ab Dienstag (2. April) wieder ohne Einschränkung bei Lidl einkaufen. Die Filialen sind ab diesem Tag wieder vollumfänglich geöffnet und der Alltag kehrt sowohl für Lidl-Mitarbeiter als auch für Kunden zurück.

Nicht nur bei Lidl, sondern auch bei anderen Supermärkten wie Aldi, Edeka, Rewe oder Kaufland müssen Kunden die besonderen Öffnungszeiten zu Ostern beachten. Auch hier sind es oft die Standorte in Feriengebieten oder die genossenschaftlich organisierten Märkte wie Edeka, wo die Zeiten variieren können. Kunden tun gut daran, sich vorab über die Öffnungszeiten der Supermärkte zu informieren, um ihr Osterfest sorgenfrei zu genießen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.