Lidl bekommt jetzt richtig Ärger – und zwar von deutschen Promis

Mit einem Bruttoumsatz von über 30,1 Milliarden Euro im Jahr 2022 zählt Lidl zu den größten Unternehmen im deutschen Lebensmittelhandel. Der Discounter erfreut sich bei seinen Kunden großer Beliebtheit, sowohl die große Auswahl an Lebensmitteln in den Filialen als auch das Non-Food-Angebot im Online-Shop werden von vielen begeistert angenommen.

Doch nicht alle sind so enthusiastisch: Der Discounter sieht sich derzeit heftiger Kritik ausgesetzt. In einem kürzlich veröffentlichten Video ziehen mehrere deutsche Prominente über die Discounter-Kette her und erheben Vorwürfe. Der Grund ist ernst.

Lidl: Heftige Kritik von Filmstars

Bekannte Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen und den sozialen Medien wenden sich in einem öffentlichen Video an Lidl. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem die Schauspieler Katja Riemann, Ursula Karven, Karin Hanczewski und Martin Brambach sowie diverse andere berühmte Persönlichkeiten wie die „Princess Charming“ Madleen Matthias. Die gemeinsame Botschaft an Lidl: „Übernehmt Verantwortung für das Schicksal dieser Tiere und tretet der Europäischen Masthuhn-Initiative bei.“

Auch interessant: Lidl-Kundin nimmt gratis Produkte mit – ihren Trick kennt kaum jemand

Die Initiative richtet sich gegen Probleme in der Hühnermast, wie die Überzüchtung der Tiere und die Platznot in den Ställen. Initiatorin des Videos ist die Tatort-Schauspielerin Karin Hanczewski. Sie habe aus den Medien von den tierquälerischen Haltungsbedingungen der Masthühner erfahren, die bei dem Discounter in den Regalen landen, und sich an die Albert Schweitzer Stiftung gewandt, heißt es in der Pressemitteilung.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Petition „Hey Lidl!“

Im Rahmen der Kampagne „Hey Lidl!“ wurde eine Petition gestartet, die den Discounter auffordert, die Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative umzusetzen. Stand heute (19. März, 21 Uhr) hat die Petition bereits über 561.000 Unterschriften. Zahlreiche andere Supermärkte wie Aldi haben sich der Masthuhn-Initiative bereits angeschlossen. Missstände bei der Geflügelzucht waren bei Lidl schon häufig ein Thema. Wir berichteten bereits im vergangenen Jahr.

Das könnte dich auch interessieren:

Mit der Kampagne wollen die deutschen Promis den Discounter zu mehr Engagement im Bereich Tierschutz bewegen. „Lidl hat eine große Macht, und damit Verantwortung, wenn es um Tierhaltung in der Fleischproduktion geht. Lidl könnte Tierleid verringern. Andere Discounter haben sich der Europäischen Masthuhn-Initiative verpflichtet. Warum Lidl nicht?“, so Karin Hanczewski.