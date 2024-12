Lidl in NRW: Mann spricht Frau auf dem Parkplatz an – sie wird es für immer bereuen

Gerade in der hektischen Vorweihnachtszeit rennen viele Menschen zu Lidl, Rewe & Co. Schließlich müssen viele noch die Zutaten für all die leckeren Rezepte einkaufen.

So erging es auch einer Frau (41) aus NRW. Doch als sie plötzlich angesprochen wurde, wünschte sie sich, sie hätte nie geantwortet. Jetzt ermittelt sogar die Polizei.

Diebstahl vor Lidl in NRW – Bankkonto geräumt

Alles begann damit, dass die 41-Jährige am Freitag (20. Dezember) auf dem Parkplatz eines Discounters am Herpinger Weg in Halver ihre Einkäufe in den Wagen räumte. Um die Hände möglichst frei zu haben, stellte sie ihre Handtasche dafür auf den Beifahrersitz des geparkten Wagens. Eine Tat, die sie wohl nie wieder tun wird.

Doch der Reihe nach: Denn zunächst wurde die Lidl-Kundin von einem ihr unbekannten Mann auf Französisch angesprochen. Angeblich suchte der Mann seine Frau und sein Kind. Doch der Unbekannte wurde schnell aufdringlich und griff sogar nach dem Arm der Frau. Anschließend ließ er von der Frau ab und entfernte sich.

Doch damit nicht genug: Am Samstag, dem 21. Dezember, stellte die Lidl-Kundin fest, dass sich ihre Bankkarten nicht mehr in der Geldbörse in ihrer Handtasche befanden. Als sie daraufhin ihr Konto überprüfte, musste sie zudem feststellen, dass am Abend, kurz nach der Begegnung mit dem französisch sprechenden Mann, ein hoher Geldbetrag von ihrem Konto abgebucht worden war.

Lidl in NRW: Nach Diebstahl-Drama – Polizei spricht Klartext

Daraufhin kontaktierte sie die zuständige Bank, um die Karte sperren zu lassen, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese veranlasste eine zusätzliche KUNO-Sperre, die verhindert, dass die Karte im Lastschriftverfahren eingesetzt werden kann. Die Lidl-Kundin vermutet, dass der Unbekannte aus Marokko stammt.

Der Täter soll dunkelhäutig sein, schwarze Haare und einen schwarzen 3-Tage-Bart haben, etwa 35 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Es besteht die Möglichkeit, dass er die Frau am Auto abgelenkt hat, während ein Mittäter die Geldbörse der Frau durchsuchte und die Bankkarte herausnahm.

Die Polizei rät, das Auto möglichst nur im Kofferraum zu beladen. So kann man seine Wertsachen sicher im verschlossenen Auto lassen, während man die Einkäufe verstaut. Außerdem sollte der PIN-Code der Kreditkarte nie im Portemonnaie aufbewahrt werden.