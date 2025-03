Köln (NRW): Frau liegt tot in Wohnung – Angehörige machen schreckliche Entdeckung

Während Köln (NRW) ausgelassen Karneval feiert, machten Angehörige einer 50-Jährigen eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden die Frau leblos in ihrer Wohnung vor! Die genauen Umstände sind unklar. Eine Mordkommission ermittelt jetzt.

Am Sonntagabend (2. März) ist eine 50 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung auf der Siegstraße in Köln-Lövenich (NRW) von Angehörigen tot aufgefunden worden. Zuvor hatten die Angehörigen gegen 22.20 Uhr den Rettungsdienst sowie die Polizei alarmiert. Sie konnten die Frau nicht mehr persönlich erreichen.

Köln (NRW): Leichnam wird auf Antrag rechtsmedizinisch untersucht

Die Todesumstände sind derzeit noch unklar. Die Polizei Köln hat daher eine Mordkommission eingerichtet. Da die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Tötungsdelikt nicht ausschließen können, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams angeordnet.

Aktuell werden Zeugen vernommen, die Wohnung der 50-Jährigen wird kriminaltechnisch untersucht. Mehr Infos zu dem schlimmen Fall sind derzeit nicht bekannt.

