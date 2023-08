Köln: Streit vor Fußballplatz eskaliert! 16-Jähriger niedergestochen – Not-OP!

Blutbad nach dem Fußballtraining! Am Mittwoch (16. August) wurde ein Jugendlicher (16) in Köln nach dem Fußball niedergestochen. Jetzt schwebt der Teenager in Lebensgefahr.

Wie die Polizei Köln bestätigt, gibt es vor dem Bolzplatz in Köln-Buchheim einen heftigen Streit. Dann prügeln sich mehrere Personen – bis einer der Beteiligten plötzlich eine Waffe zückt und den 16-Jährigen niedersticht.

Köln: 16-Jähriger nach Streit niedergestochen – Not-OP

Ein Rettungswagen bringt das Opfer in eine Klinik, er muss notoperiert werden. Die Polizei rast mit zehn Streifenwagen zum Tatort. Die Beamten treffen auf zahlreiche Jugendliche.

Der mutmaßliche Täter ist geflüchtet, zwei Begleiter von ihm (16 und 15 Jahre alt) wurden mit auf die Wache genommen. Warum es genau zu der brutalen Tat gekommen ist, ist noch völlig unklar.

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission gegründet, um Licht ins Dunkel der Ermittlungen zu bringen.