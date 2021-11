Köln: Nach Leichenfund im Rhein hat die Polizei eine furchtbare Vermutung

Köln. In Köln ist es zu einer furchtbaren Tragödie gekommen!

Am Montagmorgen wurde am Niehler Hafen die Leiche einer 24 Jahre alten Frau aus Köln gefunden. Nun ist sich die Polizei sicher, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde und es wird noch furchtbarer.

Köln: Sohn der Toten wird immer noch vermisst

Denn auch der vierjährige Sohn der Frau wurde vermisst. Am Dienstagmorgen entdeckten Spaziergänger bei Köln-Worringen eine noch nicht identifizierte Leiche eines Kindes im Rhein und zogen sie an Land.

Ob es sich bei der Kinderleiche um den vermissten Vierjährigen handelt, wird momentan noch geklärt.

Köln: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Mittlerweile hat die Polizei einen 24-jährigen Mann festgenommen. Bei ihm soll es sich um den Exfreund der Frau handeln.

Da die Polizei jedoch auch weiter in alle Richtungen ermittelt, und es im Laufe der Nachforschungen bekannt wurde, dass die 24-Jährige bereits am Sonntag am Niehler Hafen gesehen wurden, wenden sich die Ermittler nun an die Bevölkerung.

Wer am Sonntagnachmittag bis Montagmorgen etwas Merkwürdiges am Niehler Hafen bemerkt oder auch einfach nur eine Frau und ein vierjähriges Kind dort gesehen hat, soll sich bitte an die Polizei unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de wenden. (kk)