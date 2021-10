Köln: Hinterhältiger Angriff auf Obdachlose! Unbekannte bewerfen sie mit Farbe

Schlimme Übergriffe auf Obdachlose in Köln! (Symbolbild)

Köln. Fiese Angriffe auf Obdachlose in Köln! Unbekannte überschütten auf der Straße lebende Menschen mit Farbe.

Der Polizei Köln sind bereits vier Fälle in den letzten zwei Monaten bekannt.

Köln: Unbekannte beschmeißen Obdachlose mit Farbe

Unbekannte Angreifer übergossen in den letzten Wochen immer wieder Obdachlose mit Farbe. Bisher sind bei dem Kriminalkommissariat 51 in Köln zwei Strafanzeigen eingegangen und sie bekamen immer wieder Hinweise auf weitere Angriffe. Offenbar sei es in vielen Fällen gar nicht erst zu einer Anzeige gekommen.

Wie der WDR berichtet, kam es auch rund um die Zülpicher Straße am vergangenen Wochenende zu Übergriffen. Ein obdachloses Pärchen wurde an ihrem Schlafplatz überrascht und mit einem ganzen Eimer Farbe übergossen. Auch waren damit nicht alleine. Hier passiere wohl noch viel Schlimmeres, wie in dem Bericht vom WDR erwähnt wurde. Teilweise würden die Obdachlosen hier auch ganz dreist angepinkelt.

Die Kripo bittet etwaige weitere Opfer von solchen Angriffen, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem such sie nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben. Solltest du etwas Verdächtiges bemerkt haben, dann melde dich bitte umgehend bei der Kripo Köln. (mbo)