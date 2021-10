NRW: Heftige Brand-Serie! Ist SIE der Feuerteufel?

Feuer in NRW! In Lüdenscheid (NRW) gab es am Wochenende eine regelrechte Serie von gelegten Bränden.

An den Tatorten wurde immer wieder eine 19-Jährige aus NRW gesichtet. War sie die Brandstifterin?

NRW: Brandserie in Lüdenscheid – Täterin jetzt gefasst?

Feueralarm in Lüdenscheid (NRW)! (Symbolbild) Foto: IMAGO / lausitznews.de

Am Wochenende hatte es in Lüdenscheid an mehreren Orten gebrannt. Dabei handelte es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Es wurden in zwölf Fällen Papier- und Altkleidercontainer entzündet und in zwei Fällen versuchte der oder die Täterin einen Pkw anzuzünden.

Bei der Fahndung um die Brandstellen viel den Polizeibeamten immer wieder eine junge Frau auf, die sich in der Nähe der Feuer aufhielt. Die 19-jährige Bochumerin wollte aber nichts mit den Bränden zu tun haben, sie führe eben „gerne herum“. Bei einem Fall gab es jedoch eine Täterbeschreibung eines Zeugen, die auf die junge Frau passte.

NRW: 19-jährige Hauptverdächtige bei Bränden in Lüdenscheid

Am Dienstagmorgen gegen 0.20 Uhr wurde die Polizei wieder zu einem brennenden Papiercontainer nach Olpendahl gerufen. Als sie ankamen, hatten bereits zwei weitere Container Feuer gefangen. Die Polizei hatte alle Mühe die Flammen zu löschen. Erst als die Feuerwehr kamen, konnten sie dem Feuer Herr werden. Nur wenige Minuten später entdeckten Polizeibeamte erneut die Bochumerin.

Dieses Mal nahmen sie die 19-Jährige jedoch fest, um weitere Brände verhindern zu können – auch wenn sie weiterhin nichts mit den Taten zu tun haben wollte. Im Laufe des Tages sollte über eine Zwangseinweisung in eine psychiatrische Einrichtung beratschlagt werden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen der Brände sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 02371 9099 0 zu melden. (mbo)