In Düsseldorf (NRW) kam es am Dienstag zu einem schrecklichen Unfall. (Symbolbild)

NRW: Mitten in Düsseldorf! Mercedes-Fahrerin überrollt 23-Jährige auf Fahrrad – sie stirbt noch am Unfallort

Schrecklicher Unfall in Düsseldorf (NRW)!

Am Dienstagmorgen (26. Oktober) fuhr eine 72-Jährige in ihrem Mercedes auf der Kasernenstraße im Zentrum der Landeshauptstadt von NRW und bog in die Haroldstraße ein. Auf der Haroldstraße kam es zu diesem Zeitpunkt zu einem Rückstau.

NRW: Schlimmer Verkehrsunfall mitten in Düsseldorf!

Diesen Rückstau erkannte die 72-Jährige offenbar zu spät. Um einen Aufprall mit dem vor ihr haltenden Auto zu verhindern, wich sie nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen aus. Dort fuhr gerade eine 23-Jährige auf ihrem Fahrrad.

In Düsseldorf (NRW) kam es am Dienstag zu einem schrecklichen Unfall. (Symbolbild) Foto: imago images/Jochen Tack

Die 72-Jährige erfasste mit ihrem Mercedes die 23-Jährige. Die junge Frau wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und dort vom Mercedes überrollt.

Dabei erlitt die 23-Jährige so schlimme Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle in Düsseldorf (NRW) verstarb. Die 72-Jährige blieb unverletzt.

Bei dem Unfall wurde zudem ein weiterer Pkw beschädigt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren.

----------------

News aus der Region:

NRW: A57 an wichtigem Autobahnkreuz gesperrt – hier alle Infos für Autofahrer!

Düsseldorf: Miet-Schmuckstück – für diese Wohnung musst du 4.200 Euro Miete zahlen

----------------

NRW: Heftiger Crash auf der A44

Auch am Vorabend hatte es in NRW bereits einen schrecklichen Autounfall gegeben. Auf der A44 bei Heiligenhaus (zwischen Essen und Düsseldorf) kam ein Auto von der Fahrbahn ab und stürzte hinter einem Wall etwa zehn Meter in die Tiefe. Der 25-jährige Fahrer trug dabei schwere Verletzungen davon.

Wie die Feuerwehr Heiligenhaus mitteilt, war der Fahrer auf der A44 in Richtung Düsseldorf unterwegs. In Höhe Heiligenhaus-Hetterscheidt wollte der 25-Jährige nach Angaben der Polizei mit seinem Renault ein anderes Auto überholen. Als er zurück auf seine ursprüngliche Fahrbahn wollte, geschah das Unglück.

Der Wagen kam rechts von der Autobahn ab, stürzte in die Tiefe und landete auf dem Dach im Bereich der Heidestraße in Heiligenhaus. Das schwer verletzte Unfallopfer wurde mit einem hydraulischen Gerät aus dem Wrack befreit und in eine Unfallklinik gebracht. Mit einem Hubschrauber hatte die Polizei nach möglichen weiteren Opfern gesucht. Zum Glück wurde niemand gefunden. (dhe)