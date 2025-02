Köln-Fan stirbt während Liga-Spiel – er hinterlässt Frau und Kinder

Ein Moment, der das Leben einer Familie für immer verändernd sollte: Am vergangenen Sonntag (9. Februar) sahen sich Vater und Sohn gemeinsam das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft, dem 1. FC Köln, gegen Schalke 04 an, als zum tragischen Unglück kam.

Der Vater erlitt einen Anfall, bekam plötzlich keine Luft mehr. Sein Sohn rief den Rettungsdienst, doch der schaffte es nicht mehr, den Mann zurück ins Leben zu holen. Zurück bleiben eine Mutter und ihre drei Kinder. Und sie könnten jetzt alles verlieren.

Köln-Fan stirbt – Familie in Not

Durch den unvermittelten Verlust ihres Vaters und geliebten Ehemannes, steckt eine Familie aus Wuppertal jetzt in großen Schwierigkeiten. Dass er der Hauptverdiener war und seine Frau selber gesundheitlich zu kämpfen hat und nun alleine für ihre Kinder sorgen muss, ist die eine Sache. Die andere sind die astronomischen Kosten, die mit der Beerdigung auf die Familie zukommen.

Wie soll die Mutter nun alleine den Lebensunterhalt für ihre teilweise noch minderjährigen Kinder bestreiten, ganz zu schweigen von der Beerdigung? Es droht nun auch der Verlust des gemeinsamen Zuhauses. Die Familie braucht dringend finanzielle Unterstützung.

NRW-Fußballverein sammelt Spenden

Seinen eigenen Vater völlig ohne Vorwarnung sterben zu sehen und dann machtlos der Not der eigenen Familie gegenüberzustehen – das dürfte wohl jeden umhauen. Doch Maurice Czarnetzki, Sohn des kürzlich verstorbenen Sascha Czarnetzki, kann sich dennoch glücklich schätzen. Denn seine Freundin und der Verein, die hinter ihm und seiner Familie stehen, haben eine Spendenaktion für sie gestartet.

„Mein Freund spielt in der zweiten Mannschaft unseres Fußballvereins TSV 05 Ronsdorf. Als Team stehen wir zusammen – auf und neben dem Platz. Deshalb möchten wir alles tun, um ihn und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen“, schreibt die Freundin auf „gofundme“. Auf Facebook meldet sich auch der Verein zu Wort: „Was als schöner Fußballtag begann, endete in einem unfassbaren Schicksalsschlag für unsere Mannschaft und vor allem für seine Familie. In dieser schweren Zeit möchten wir zusammenstehen und die Hinterbliebenen unterstützen.“

Für die Familie zählt jetzt jede Spende. Wenn auch du die Czarnetzkis unterstützen möchtest, dann kannst du deinen Beitrag >>hier beisteuern.