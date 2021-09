Kita in NRW: Mann beklaut Kinder – doch DAS hätte er besser nicht mitgehen lassen

Halver. Fischstäbchen, Nudeln, Laptop, Bilderbücher, Tassen und Gläser – was ein Einbrecher im April dieses Jahres aus einer Kita in NRW mitgehen lassen hat, ist reichlich ungewöhnlich.

Die Kinder aus der Kita in NRW trauerten aber insbesondere einem weiteren Gegenstand aus der Liste des Diebesguts hinterher. Doch genau der sollte dem Mann nun zum Verhängnis werden.

Kita in NRW: Mann beklaut Kinder – DAS hätte er besser stehen lassen

Die Rede ist von der geliebten Toniebox der Kinder aus einer Einrichtung in Halver samt 13 Figuren. Auch die hatte der Einbrecher im April aus der Kita in NRW mitgehen lassen.

-----------------

Das ist die Toniebox:

Abspielgerät für Kinder in Form eines Würfels

Kindgerechte Bedienung über Magnet-Figuren (Tonies)

USB-Speicher der Figuren lassen sich teilweise online bespielen

Sitz der Firma liegt in Düsseldorf

-----------------

Die Kita-Kinder schrieben daraufhin einen Brief an den „fiesen Einbrecher“ und machten ihrem Ärger Luft: „Das ist so gemein von euch“, hieß es in dem Schreiben. Zu dem Zeitpunkt ahnten sie nicht, welche Überraschung noch auf sie warten sollte.

Polizei kommt Kita-Einbrecher aus NRW auf die Schliche

Denn was auch der Einbrecher offenbar nicht wusste: Die Toniebox verbindet sich mit dem Internet. Deshalb kann das herstellende Unternehmen aus Düsseldorf ihren Standort zurückverfolgen.

Die Spur führte die Polizei schließlich im Mai zu einem 44-Jährigen. In seiner Wohnung stießen die Ermittler tatsächlich auf die Toniebox – und noch diverse andere Dinge. Deshalb sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

-----------------

-----------------

Polizei überrascht Kita-Kinder in NRW zum Weltkindertag

Anlässlich des Weltkindertags packte die Polizei nun eine Wundertüte für die Kita in NRW. Darin die Toniebox und immerhin drei der verloren geglaubten Figuren. Der Jubel bei den Kindern über das unverhoffte Wiedersehen war grenzenlos.

Die Freude über die verloren geglaubte Tonie-Box ist gewaltig bei den Kita-Kindern. Foto: Polizei

„Und wenn ihre Schaltkreise nicht durchbrennen, dann erzählt die Box noch viele andere Geschichten. Aber selten ist eine so schön wie diese“, fasst die Polizei aus dem Märkischen Kreis zusammen. (ak)