Mann mit Messer betritt Kaufland-Filiale im Ruhrgebiet – Mitarbeiter greift ein

Wie dreist kann man sein? In einem Kaufland im Ruhrgebiet verhielt sich zuletzt ein Mann wie eine offene Hose. So ging er durch den Supermarkt und riss einfach die Verpackungen verschiedenster Lebensmittel mit einem Messer auf. Den Inhalt schüttete er sich kurzerhand in seine eigene Tasche.

Der Ladendetektiv der Filiale im Ruhrgebiet beobachtete den 54-Jährigen und seine Taten genau. Als der Mann dann noch in die Käsetheke griff und auf den Ausgang zusteuerte, wurde es dem Mitarbeiter von Kaufland zu viel.

Kaufland im Ruhrgebiet: Mann mit Messer betritt Laden

In Hagen-Altenhagen hat der Ladendetektiv der Kaufland-Filiale an der Freiligrathstraße einen harten Dienstag (4. Februar) hinter sich. Denn gegen 15.30 Uhr betrat ein Mann das Geschäft und hinterließ dort ein ziemliches Chaos.

Der 54-Jährige ging mit einem Messer in der Hand durch die Gänge, riss wahlweise Lebensmittelverpackungen auf und schüttet deren Inhalt in seine eigene Tasche. Dann griff er auch noch in die Auslage und schnappte sich ein Stück Käse. Das steckte er sich sogar in die Hosentasche.

Kaufland im Ruhrgebiet: Ladendetektiv muss eingreifen

Mit seinem Diebesgut in den Taschen wollte sich der 54-Jährige dann aus dem Staub machen. Er ging durch den Kassenbereich – ohne zu zahlen – und wurde dann allerdings vom Ladendetektiv abgefangen. Der rief sogleich die Polizei, die dem Dieb dann das Messer abnahm.

Der Mann hat nun ein Strafverfahren am Hals. Er muss sich wegen Ladendiebstahl mit einer Waffe verantworten. Hätte er die Lebensmittel mal lieber bezahlt…