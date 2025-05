Lotto-Spieler verliert Gewinn-Schein – ein Jahr später greift das Schicksal ein

Viele Lotto-Spieler jagen ihrem Glück jahrelang vergeblich hinterher. Sie geben die Hoffnung nicht auf, eines Tages endlich den Gewinner-Schein in den Händen zu halten.

Einem Mann in Hamburg ist das tatsächlich gelungen – mit seinem Lotto-Schein sollte er nicht einfach nur Geld gewinnen, sondern sogar zum Millionär werden. Einen Haken hatte das Ganze aber: Er verlor das goldene Ticket und musste dadurch fast ein Jahr auf das große Geld warten.

Lotto-Spieler fast ein Jahr lang vermisst

Der 24. Mai 2024 hätte das Leben des Lotto-Spielers aus Hamburg ändern können – doch stattdessen musste fast ein Jahr vergehen, bis der Mann seinen Gewinn in den Händen hielt. Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass die Landeslotteriegesellschaft fast ein Jahr lang auf der Suche nach dem Glücklichen war, der bei der Zusatzlotterie „Spiel77“ einen Millionengewinn erzielt hatte.

Ursprünglich war der Lotto-Schein an einem Nachmittag im Mai 2024 so abgegeben worden, dass er an der Ziehung des Eurojackpots teilnahm. Erst durch das „Spiel77“ war der Schein auch ein paar Tage später nochmal im Rennen – diesmal stimmten die sieben Endziffern überein. Weil der Schein anonym abgegeben wurde, konnte der Hamburger mit dem glücklichen Händchen nicht kontaktiert werden. Vergeblich suchte man – unter anderem mithilfe der Öffentlichkeit – nach dem Gewinner von rund 2,48 Millionen Euro. „Durchforsten Sie Taschen, Schubladen und Geldbörsen nach Spielquittungen vom Mai 2024“, appellierte Lottochef Torsten Meinberg damals an die Bevölkerung.

Lotto-Gewinn: „Aufräumen kann sich richtig lohnen“

Den Rat hat der Lotto-Spieler aus Hamburg offenbar beherzigt – und nach fast einem Jahr endlich seinen Gewinn-Schein wiedergefunden. „Aufräumen kann sich richtig lohnen“, kommentiert Meinberg die Entwicklung. „Wir freuen uns, dass wir die Gewinnsumme endlich auszahlen können. Der Gewinner hatte seinen Spielschein verlegt, hat ihn aber durch Zufall wiedergefunden. Dass dieser Schein knapp 2,48 Millionen Euro wert ist, ist natürlich doppeltes Glück.“

Tatsächlich hätte der Lotto-Gewinner aber sogar noch zwei Jahre länger Zeit gehabt, sein Ticket wiederzufinden. Lotto-Spieler haben drei Jahre Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.