Olaf Scholz zu Gast im Ruhrgebiet – plötzlich stürmt SIE aus dem Saal

Bundeskanzler Olaf Scholz jettet um die Welt, verhandelt mit Staatschefs und steckt mitten im Wahlkampf. Am Dienstag (4. Februar) machte er Halt im Ruhrgebiet, um sich den Sorgen und Ängsten der NRW-Bürger zu stellen. Doch die Stimmung? Explosiv!

Schon nach wenigen Minuten wurde klar: Nicht alle begrüßten ihn mit offenen Armen.

Olaf Scholz macht Halt im Ruhrgebiet

Im Rahmen seiner Ruhrgebiets-Mission machte Scholz auch Halt in Marl. In der „La Victoria Eventhalle“ versammelten sich rund 600 Gäste, um mit dem Kanzler ins Gespräch zu kommen. Doch was als Dialog geplant war, wurde schnell zur hitzigen Auseinandersetzung.

Eine Besucherin stellte Scholz direkt zur Rede – und das mit scharfen Worten: „Warum unterstützen sie eine ultrarechtsradikale israelische Regierung? Warum unterstützen sie Netanyahu?“ Weiterhin sprach sie von „unendlichem Leid an 20.000 Kindern“, wie „Ruhr24“ berichtet. Die Antwort von Scholz ließ nicht lange auf sich warten. Doch die versetzte die Bürgerin sichtlich in Aufruhr!

Olaf Scholz: Plötzlich passiert es

Der Kanzler ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und erklärte: „Ausgangspunkt für die Unterstützung Deutschlands war der Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023. Das Massaker wurde gefilmt und instrumentalisiert. Nach diesem Überfall muss klar sein, dass Israel sich wehren muss.“

Während ein Teil des Publikums klatschte, war die Stimmung bei anderen geladen. Scholz betonte weiter seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung: „Die Palästinenser müssen sich selbst verwalten dürfen.“ Doch dann folgte ein unerwarteter Moment: Die Kritikerin drehte sich abrupt um und verließ den Saal – ohne wieder zurückzukehren.

Ob Olaf Scholz‘ Aussage die Bürgerin wohl so sehr verärgerte, dass sie den Saal verließ? Oder war es ein stiller, aber unmissverständlicher Protest? Fest steht: Der Bundeskanzler hat sich im heißen Wahlkampf auf weitere brisante Debatten einzustellen!