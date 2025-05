Edeka: Jetzt wird’s richtig schlüpfrig! „Warum liegt hier überhaupt Stroh?“

Tja, wie soll man dieses Thema am besten familiengerecht verpacken? Das wird wohl kaum funktionieren. Denn bei Edeka fragt man sich aktuell: „Warum liegt hier überhaupt Stroh?“

Und wer bei dieser scheinbar harmlosen Frage keine Hintergedanken hat, der hat entweder tatsächlich eine reine Weste oder einfach die letzten Jahre verschlafen. Aber erstmal von vorne…

Edeka mit schlüpfriger Andeutung – „Warum liegt hier überhaupt Stroh?“

Der neueste Werbespot von Edeka ist für manche ein wahrer Geniestreich – in den sozialen Netzwerken wird das Marketing-Team auf jeden Fall ordentlich dafür gefeiert. In dem Spot tritt ein Kunde mit seinem Einkaufswagen an die Wurst- und Fleischtheke einer Filiale des Supermarkts und erklärt dem Verkäufer, dass er etwas zum Grillen braucht. Dieser empfiehlt ihm zum Beispiele leckere Bratwürste aus der Region.

Beim Blick in die Auslage fällt dem Kunden aber etwas Ungewöhnliches auf dem Boden des Ladens auf. Er hebt es auf und fragt ganz verwundert: „Warum liegt hier überhaupt Stroh?“ Und bei diesem Satz kriegen sich viele Social-Media-Nutzer kaum ein vor Lachen! Aber warum nur?

Weißt du es wirklich nicht? Der Satz stammt aus dem Porno-Filmchen „Achtzehneinhalb 18“ aus dem Jahr 2002 und ist seit Jahren ein echter Renner im Internet. Vermutlich haben viele Menschen den Film gar nicht komplett gesehen, kennen den berühmten Satz beziehungsweise die dazugehörige Szene aber als Internet-Meme. Und das hat sich Edeka mit seinem etwas provokanten Werbespot zunutze gemacht.

Der Satz ist ein Internet-Meme aus einem Pornofilm

In der typisch-banalen Sexfilm-Szene trifft ein „Elektriker“ mit Maske auf seine Kundin und wundert sich über das Stroh, das auf dem Boden liegt. Die Frau dagegen wundert sich über seine Maske. Und dann passiert das, was in solchen Filmchen halt passiert. Seit sich die Szene beziehungsweise der Dialog dann im Netz verbreitet hat, steht die ungewöhnliche Redewendung „Warum liegt hier Stroh?“ für absurde, sinnbefreite Gespräche oder Situationen, wie „Chip.de“ zu berichten weiß.

Im Werbespot von Edeka wird die Frage dagegen ganz logisch beantwortet. Der Spot blendet von der Frischetheke in die gesamte Umgebung. Da wird klar, dass die Theke mitten auf einem Feld steht. Eine Bäuerin antwortet auf die Frage nach dem Stroh daher ganz logisch: „Na, das ist für die Schweine.“ Dann wissen wir ja jetzt Bescheid!

