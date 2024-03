Kaufland in NRW: Hunde-Besitzer drückt Fremden Leine in die Hand – unfassbar, was dann passiert

Unglaublicher Vorfall vor einer Kaufland-Filiale in NRW. Es sind die Momente, in denen man den Glauben an das Gute im Menschen verlieren könnte.

Es geschah im Oktober 2023. Damals drückte ein Hunde-Besitzer einem Fremden vor einem Kaufland in NRW eine Leine in die Hand. Am anderen Ende der Leine: Laika. Genau wie der verdutzte Fremde wartete das junge Rottweiler-Weibchen vergeblich auf die Rückkehr des Herrchens. Denn das Versprechen „Ich komme gleich wieder“ sollte der Mann nicht einhalten.

Von Kaufland ins Tierheim in NRW

Bis heute ließ sich der Hunde-Besitzer nicht blicken. Für Hündin Laika ging es deshalb ins Tierheim Bottrop. Dort hat man nach Angaben der „Rottweiler Freunde“ eine Hüftgelenksdysplasie festgestellt, die nach einer Spendenaktion operativ behandelt werden konnte. Nun wollen die Hundefreunde das Tierheim Bottrop bei der Vermittlung der Hündin unterstützen.

Die stellt sich bislang als durchaus kompliziert heraus. Denn nach Angaben der Tierpflegenden hat das Rottweiler-Weibchen in ihrem Leben bisher wenig kennengelernt. „Ihre Menschen sollten sich bewusst sein, dass Laika noch viel lernen muss und auch geistig ausgelastet werden sollte“, erklärt das Tierheim Bottrop. Ein Beispiel gefällig? „Sie ist oft ziemlich hektisch und versucht dann, ihren eigenen Schatten zu fangen.“ Deshalb sei es für die junge Hündin sehr wichtig zu entspannen und zur Ruhe zu kommen.

Hunde-Experten gesucht

Das Tierheim Bottrop ist deshalb auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause für Laika, in dem aber auch mit der nötigen Konsequenz erzogen wird, um Laika den nötigen Halt im Leben zu geben. Mit anderen Rüden im Haushalt könne Laika leben, Katzen hingegen möge sie überhaupt nicht.

Du möchtest Laika aufnehmen? Dann melde dich doch direkt beim Tierheim Bottrop unter der Nummer 02041 – 9 38 48 oder per Mail an: info@tierheim-bottrop.de.