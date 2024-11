Kaufland-Filiale in NRW zieht Schlussstrich – kostenloses Parken nicht mehr für jeden

Die Parkplätze vor den Supermärkten sind in der Regel kostenlos und in den meisten Fällen muss man auch keine Parkscheibe hinterlassen. Logisch, schließlich fährt man mit dem Auto zu Kaufland, Edeka, Aldi & Co, um die vielen Einkäufe nach Hause zu transportieren.

+++ Kaufland, Rewe & Co.: Preis-Schock zu Weihnachten droht – der Grund ist dramatisch +++

Doch mit dem kostenlosen Parken ist es jetzt in einer Kaufland-Filiale in NRW vorbei! Dahinter stecken weit mehr Gründe als zunächst vermutet. Die „WAZ“ hat einmal recherchiert.

Kaufland: Disounter beendet kostenloses Parken

Es ist bekannt, dass viele Supermärkte und Discounter kostenlose Parkplätze direkt vor dem Geschäft anbieten. Logisch, dass man sich auf eine bestimmte Regelung des Unternehmens einlässt. Was damit gemeint ist? Vor allem die zeitliche Begrenzung. Dadurch soll erreicht werden, dass das Auto nur für die Dauer des Einkaufs abgestellt wird.

+++ Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Vorsicht beim Pfand einlösen – DIESER Fehler könnte dich um dein Geld bringen +++

Logisch, oder? Sonst besteht ja die Gefahr, dass man den Parkplatz für andere Kunden blockiert. Und genau das hat jetzt in einer Kaufland-Filiale für Wirbel und Veränderung gesorgt. Der Discounter in Hattingen hat sich nun nämlich für ein neues Bezahlsystem entschieden.

Nach wie vor ist das Parken für Kaufland-Kunden kostenlos – solange sie ein paar Schritte beachten. So wird bereits bei der Einfahrt das Kennzeichen per Kamera registriert. Wer das Parkhaus verlässt, muss dann sein Kennzeichen am Automaten eingeben. Daraufhin wird je nach Parkdauer der Tarif berechnet.

Zentrale Lage: Das ist der Grund für den Schlussstrich

Kaufland-Kunden parken auch zukünftig eine Stunde kostenlos. Allerdings müssen sie dafür – anders als bisher – einen QR-Code, den sie mit dem Kassenbon erhalten, am Automaten einscannen. Doch was steckt eigentlich hinter den Veränderungen? Hauptsächlich die zentrale Lage der Filiale. So nutzen viele das Parkhaus, um ihr Auto für andere Zwecke abzustellen.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Übrigens, es gibt noch einen weiteren (zeitlichen) Haken. Welcher das ist? Das erfährst du bei der „WAZ“.