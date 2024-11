Kaufland, Rewe & Co.: Preis-Schock zu Weihnachten droht – der Grund ist dramatisch

Woran denkst du, wenn du an Weihnachten denkst? An viele bunte Päckchen? An einen geschmückten Weihnachtsbaum? An duftende Mandarinen? Bei Letzteren könnte es bald bei Kaufland, Rewe und Co. zu einem echten Preis-Schock kommen.

Der Grund dahinter ist so klar wie dramatisch. Hier erfährst du, worum es geht.

Kaufland, Rewe und Co.: Preis-Schock zu Weihnachten? Das ist der traurige Grund

Es ist noch gar nicht lang her: Am Mittwoch (30. Oktober) zogen heftige Unwetter über Spanien hinweg und brachten Tod und Zerstörung (wir berichteten). Auch die Bauern könnten jetzt große Probleme bekommen, denn Wasser und Schlamm haben viele Felder und Plantagen zerstört. Auch wenn man das ganze Ausmaß erst nach den Aufräumarbeiten komplett überblicken kann.

Und das Problem der Bauern könnte nun auch auf Kaufland, Rewe und Co. bei uns zurückfallen. „Die Region Valencia ist der bedeutendste Zitrusfrüchtegarten des südeuropäischen Landes. Und der größte Kunde ist der deutschsprachige Raum mit Deutschland, Österreich und der Schweiz“, heißt es bei der „Rheinischen Post“. Werden jetzt Mandarinen und Apfelsinen bei uns knapp und somit teuer?

Ernteausfälle könnten für große Probleme sorgen

Die Frage klingt beinahe lächerlich im Angesicht der Zerstörung und des Leids, das die schweren Unwetter in Spanien über die Menschen gebracht haben. Doch die Probleme ziehen sich weiter. Und gerade den Bauern droht nun ein großer finanzieller Schaden durch den möglichen Ernteausfall. Sie befürchten, „dass vielerorts 100 Prozent der Früchte auf ihren Äckern verloren sind“, heißt es weiter. Leider könnten sogar auch die Erträge der nächsten Jahre in Gefahr sein.

Die Problematik betrifft neben Zitrusfrüchten auch Wein, Mandeln, Oliven und Co. All das wird ebenfalls rund um Valencia angebaut. Und da lässt sich eins und eins schnell zusammenziehen, dass auch bei Kaufland, Rewe und Co. die Vorräte knapp werden könnten.