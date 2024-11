Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Vorsicht beim Pfand einlösen – DIESER Fehler könnte dich um dein Geld bringen

Manche Leute sammeln wochenlang, manche noch länger – dabei geht es nicht um das Füllen von Stickeralben von Disney & Co, nein, die Rede ist vom Pfand. Klar, warum auch nicht? Schließlich kann man so seinen ganzen Plastik- und Glasmüll loswerden und auch noch ordentlich Geld verdienen.

Und wer sich einmal die Mühe gemacht hat, mit Sack und Pack zum Automaten von Kaufland, Aldi, Edeka & Co. zu laufen, kann sich nach dem Einwurf der Flaschen endlich über seinen hohen Pfandbon freuen. Doch die Freude währt nur kurz – zumindest wenn man DIESEN Fehler macht.

Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Obdach vor DIESEN Fehler!

Dabei kennen viele Menschen den Anfang des Dramas: So wird der erbeutete Bon erst einmal brav im Portemonnaie oder in der Hosentasche verstaut, bevor es – zumindest für die meisten Menschen – zur Kasse geht. Logisch, schließlich kann man mit dem Pfandwert auch gleich den nächsten Einkauf bezahlen.

Doch so schnell der Plan steht, so schnell ist der Bon in der Hose vergessen. Und vergisst man ihn noch am selben Tag, droht er beim nächsten Mal wieder in Vergessenheit zu geraten. Kein Wunder, dass die kleinen Zettel teilweise wochen- und monatelang nicht eingelöst werden.

Pfandbon: Wert-Bon mit Tücken

Aber genau das birgt die Gefahr! Denn so ein Kassenbon ist auf Thermopapier gedruckt. So ist das Papier nicht nur temperaturempfindlich, nein, es kann auch mit der Zeit unleserlich werden. Denn wenn der QR-Code nicht mehr lesbar ist, kann man nur noch hoffen, dass man die Zahlen darunter lesen und der Kassierer von Kaufland, Edeka & Co. den Wert manuell eingeben kann. Und wenn gar nichts mehr lesbar ist – dann verfällt das hart erarbeitete Pfand und die ganze Mühe war umsonst.

Also lieber pünktlich abgeben als traurig reinschauen. Übrigens: Thermopapier gehört nicht in den normalen Altpapiercontainer, vielmehr gehört es laut dem Umweltbundesamt in den Restmüll.