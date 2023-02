Karneval in NRW: Tödliche Tragödie – Frau von Karnevalswagen überrollt

Schrecklicher Unfall am späten Samstagnachmittag (18. Februar) beim Karneval in NRW. Nach Angaben der Polizei Lippe ist eine Frau (56) gegen 16.55 Uhr auf dem Rückweg von einem Karnevalsumzug im ostwestfälischen Kalletal verunglückt.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte die 56-Jährige als Beifahrerin auf einem Traktor gesessen, als es passierte. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte sie auf dem Dingelstedtpfad/Biershöhe plötzlich ab. Der Fahrer konnte seine Zugmaschine nicht schnell genug bremsen, sodass die Frau vom angehängten Karnevalswagen überrollt wurde.

Karneval in NRW: Frau stirbt nach Unfall mit Karnevalswagen

Dabei zog sich die Jeckin so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb, teilte ein Sprecher der Polizei Lippe am Sonntag mit.

Wie zu der Tragödie kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Die Polizei hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen.

Sexuelle Übergriffe bei Karneval in NRW

Seit Beginn des Straßenkarneval in NRW ist die Polizei im Dauereinsatz. Während die meisten Jecken friedlich feiern, kommt es aber auch immer wieder zu Straftaten. Die Kölner Beamten mussten allein an Weiberfastnacht 40 Personen festnehmen. Darunter ein Mann der mit einem Messer Jagd auf Frauen machte, um von ihnen geküsst zu werden. Ein anderer Jecke geriet mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit und wurde mit einem Messer im Bauchbereich verletzt (mehr hier).

Bei einer Karnevalsparty in Menden sollte es am Samstagabend völlig eskalieren. In der Stadt im Sauerland warteten rund 1.000 Jecken auf den Einlass zu einem Karnevalszelt. Dabei drängelten ungeduldige Gäste immer mehr und drückten die Wartenden zusammen. Drei Personen sollten den Druck nicht aushalten und klappten zusammen. In der Menge kam es dann auch zu sexuellen Übergriffen. Die Polizei schnappte einen Mann, der eine Frau gegen ihren Willen geküsst haben soll. Andere Männer sollen der Frau außerdem in der Menge unter den Rock gefasst haben >>>