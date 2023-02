Karneval 2023 in NRW: Saftige Strafe! SO viel müssen Wildpinkler blechen

NRW gehört zu den absoluten Karnevals-Hochburgen. Nach drei Jahren Corona können die Narren wieder völlig uneingeschränkt ihren Schabernack treiben. Doch eines bleibt untersagt: in der Öffentlichkeit pinkeln.

In Köln und Düsseldorf werden an Karneval 2023 Hunderttausende Besucher erwartet. Die Städte haben sich auf den großen Andrang gut vorbereitet. Wer in Düsseldorf Karneval feiern will, sollte bei großem Harndrang immer Ausschau nach einer Toilette halten. Denn Wildpinkler werden deftig bestraft.

Karneval 2023 in NRW: SO teuer wird es für Wildpinkler

Pipi Langstrumpf, Indiana Jones und der gefährlichste Pirat aller sieben Weltmeere – sie alle haben etwas gemeinsam. Sie alle müssen früher oder später mal an Karneval 2023 aufs stille Örtchen. Besonders wenn der Alkohol fließt, dauert es meist nicht lange, bis sich die Blase meldet. Dann muss es oftmals schnell gehen, damit kein Malheur passiert. Doch Wildpinkeln ist in den Städten tabu. Düsseldorf hat deshalb die Bußgelder drastisch erhöht.

Noch mehr Meldungen:

150 Euro müssen Wildpinkler zahlen, wenn sie erwischt werden. Oben drauf kommen nochmal Verwaltungsgebühren von 28,50 Euro. Kein günstiges Unterfangen, zumal die Stadt ihr Angebot an öffentlichen Toiletteneinrichtungen zum großen Fest nochmal deutlich erhöht hat.

Standorte Toilettencontainer & Urinale Stadt Düsseldorf:

St. Lambertus (Alte Stadt, Nordseite Sankt Lambertus, Stiftsplatz, links neben Haupteingang St. Lambertus)

Schlossufer, Terrorsperre (Container)

Unteres Rheinwerft, nördlich der Freitreppe

Burgplatz, vor dem goldenen Ring Nähe Platanen (Container)

Stadterhebungsmonument am Überweg Düssel

Lieferplätzchen/Mühlenstraße

Ratinger Mauer

Kay-und-Lore-Lorentz-Platz (Container)

Ratinger Straße/Kreuzherrenkirche

Südliche Rheinuferpromenade

Platz hinter dem Karnevalsmuseum vor ehemaliger Kämmerei (Rheinort)

„Insgesamt wird die Stadt 428 temporäre Toiletteneinrichtungen – zusätzlich zu den Toiletteneinrichtungen des Comitee Düsseldorfer Karneval (CC) – im Altstadtbereich aufstellen. Dabei handelt es sich um drei Toilettencontainer mit jeweils 16 Kabinen, 88 sogenannte Cross-Urinale (mit jeweils vier einzelnen Urinalen) sowie insgesamt 28 ‚Dixis‘. Acht Dixi-Klos sind behindertengerecht“, heißt es.