Karnevals-Wahnsinn in Köln – hier müssen Jecken 460 Euro (!) blechen

Bald ist es so weit! Zum Monatswechsel geht der Karneval auf die Zielgeraden. Jecken aus ganz NRW freuen sich auf das Finale der fünften Jahreszeit.

Eines der großen Highlights ist fraglos der Rosenmontagsumzug in Köln und Düsseldorf. Jedes Jahr säumen tausende Menschen die Straßen, um die Karnevals-Wagen und Tanzmariechen zu bestaunen sowie Bonbons zu fangen. Wer es dabei etwas exklusiver mag, muss zum Teil tief in die Tasche greifen.

Nicht alle Jecken haben noch die Kraft stundenlang am Straßenrand auszuharren, um auf den Rosenmontagsumzug zu warten. Wer das bunte Treiben dennoch nicht verpassen will, der schielt womöglich auf eine der zahlreichen Tribünen auf der Strecke. Den exklusiven Blick auf das Geschehen, lassen sich manche Anbieter in Köln aber auch fürstlich entlohnen.

So kostet etwa ein Platz auf der überdachten Tribüne Altstädter Markt satte 220 Euro. Im Preis inbegriffen ist ein exklusiver Toilettenzugang sowie Verpflegung. Etwas günstiger ist der Platz auf der Tribüne am Quatermarkt. Für 199 Euro bekommst du hier nicht nur Speisen und Getränke, sondern auch ein Ticket für die Afterparty im Quater 1. Doch es geht auch noch weitaus teurer!

460 Euro für Tribünenplatz im Kölner Karneval

So zahlst du etwa zwischen 269 und 299 Euro auf der Karnevals-Tribüne am Dorint Hotel (Heumarkt) inklusive Verpflegung und Afterparty. Doch der Wahnsinn geht noch weiter. Den teuersten Tribünenplatz gibt es vor dem Excelsior Hotel am Domplatz (Trankgasse).

Hier zahlst du unfassbare 460 Euro für die windgeschützte Tribüne mit Blick auf den Rosenmontagszug und den Kölner Dom inklusive Verpflegung. Wer das ganze aus dem Hotelzimmer beobachten möchte, zahlt sogar 1.000 Euro!

Zum Glück geht es auch deutlich günstiger. So findest du auf der Seite der Stadt Köln auch reichlich Tribünenplätze für deutlich schmaleres Geld, den günstigsten für 32,50 Euro auf der Familientribüne am Hohenzollernring. Wer es exklusiver mag, der braucht dann schon einen dickeren Geldbeutel.