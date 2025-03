Karneval in Köln feiert Premiere – Jecken müssen zweimal hinschauen

Zahlreiche Menschen aus NRW sind in diesen Tagen wieder in Partylaune und verbringen den Karneval in Köln. In diesem Jahr kommt es sogar zu einer echten Premiere – da werden Jecken wohl genauer hinschauen.

Denn nicht nur der Karneval in Köln findet derzeit statt. Der Fastenmonat Ramadan begann in diesem Jahr am 1. März. Bedeutet: Ramadan-Beleuchtung und Karneval zusammen – eine echte Premiere in Köln, wie der WDR berichtet.

Fünf Schwestern organisieren die Beleuchtung

Für die Ramadan-Beleuchtung auf der Venloer Straße sind die fünf Schwestern Rukiye, Hacer, Fatma, Zeynep und Saliha verantwortlich. Alle fünf sind gläubige Muslimas, verzichten während des Fastenmonats Ramadan von Sonnenaufgang bis zum Untergang auf Essen und Trinken. Die fünf Frauen haben 2023 einen Verein gegründet, um Spenden für die Beleuchtung zu sammeln.

Die Beleuchtung umfasst unter anderem Halbmonde oder den Schriftzug Ramadan und Kareem. Das bedeutet „froher Ramadan“. Neben der Ramadan-Beleuchtung wurden 58 Karnevalsflaggen in Blau und Gelb an den Laternen angebracht. Sie hängen gemeinsam mit der Ramadan-Festbeleuchtung in Köln.

Karneval in Köln und Ramadan fallen in diesem Jahr zusammen

Für die Beleuchtung holten sich Rukiye, Hacer, Fatma, Zeynep und Saliha die Genehmigung der Stadt Köln – und taten sich mit dem Festausschuss Ehrenfelder Karneval zusammen. „Das ist doch ein wunderschöner Anblick. In Ehrenfeld, da passen viele Sachen zusammen, die sonst nicht zusammenpassen. Der eine feiert Karneval, der andere feiert Ramadan. Das sind Feste, die passen einfach zusammen“, sagt Jochem Falkenhorst, Vorsitzender des Festausschusses.

Die Ramadan-Lichter leuchten noch bis Ende März jeden Tag von 18.30 Uhr bis Mitternacht. Bis Aschermittwoch hängen sie noch gemeinsam mit den Karnevalsflaggen in der Stadt.