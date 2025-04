Duisburg: Neues Musical feiert Premiere – bei SEINEM Namen rasten alle aus

In Duisburg steht Großes bevor, denn dort feiert ein Musical bald Premiere. Als dann angekündigt wird, wer die Hauptrolle spielen wird, können es die Musicalfans kaum fassen.

Zum allerersten Mal geht das Musical „Dracula“ auf große Tournee durch Deutschland und Österreich und findet seinen Weg auch nach Duisburg. Nur vom 13. bis zum 15. Februar 2026 verzaubert das Musical die Zuschauer in Duisburg mit seiner düsteren und spannenden Geschichte. In NRW wird das Musical neben Duisburg nur in Köln zu sehen sein.

Jan Ammann kehrt als Vampir zurück

Was die Musicalfans besonders begeistert, ist die Besetzung der Hauptrolle. Der Graf Dracula wird nämlich von niemand anderen als Jan Ammann gespielt, einer der bekanntesten Musicalstars in Deutschland.

Durch seine Hauptrollen in unter anderem „Die Schöne und das Biest“, „West Side Story“, „Jekyll & Hyde“ und „Show Boat“ begeisterte Ammann die Besucher. Als Vampir hat Jan Ammann auch schon einiges an Erfahrungen, durch seine Rolle als Graf von Krolock in „Tanz der Vampire“.

Jan Ammann wird als „Dracula“ auf der Bühne in Duisburg zu sehen sein. Foto-Credit: ShowSlot Foto: ShowSlot

Basierend auf DEM Klassiker der Vampirromane, Bram Stokers „Dracula“, können die Zuschauer Jonathan Harker auf seiner Reise nach Transsilvanien begleiten und seine unheilvolle Begegnung mit dem Grafen Dracula erleben. Die Geschichte wird begleitet von einem Soundtrack, der von Frank Wildhorn komponiert wurde. Wildhorn hat unter anderem Hits für Whitney Houston geschrieben. Als Musical-Komponist wurde er in Europa insbesondere durch „Jekyll & Hyde“ bekannt.

Duisburg: Karten sind an bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar

Das Musical kündigt in einer Pressemitteilung an, dass sich die Zuschauer sowohl über Balladen als auch Rocksongs freuen können. Diese werden live von einer achtköpfigen Band gespielt. Das Bühnenbild soll die Zuschauer in die Welt des viktorianischen Londons und Transsylvaniens versetzen, begleitet von einem eindrucksvollen Licht-Design und gruseligen Kostümen.

Wer das Musical in Duisburg nicht verpassen will, kann seit Mittwoch (16. April) online auf „eventim.de“ Karten kaufen. Seit Dienstag (22. April) sind Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und der Website des Musicals verfügbar.