Karneval in Köln und Düsseldorf: Das sind die Kostüm-Trends 2025

Nicht mehr lang und es heißt wieder „Alaaf“ und „Helau“. Das man ersteres in Köln sagt und zweiteres in Düsseldorf sollten sich vor allem Karnevals-Touristen gut merken, sonst drohen sie in ein peinliches Fettnäpfchen zu tappen.

Freie Wahl haben Jecken dagegen alle Jahre wieder beim Kostüm. Abgesehen von ein paar verbotenen Verkleidungen und Accessoires können sie dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch wer mit seinem Kostüm positiv auffallen will, der sollte unbedingt die Trends dieser Saison kennen.

Karneval in Köln & Düsseldorf: Trends der Saison

Wenn es jemand wissen muss, dann doch die Mitarbeiter des Kostüm-Shops Deiters. Allein in NRW zählt das Unternehmen 19 Filialen und ist für Jecken, die zum Karneval nach Köln und Düsseldorf fahren wollen, die erste Anlaufstelle.

DER WESTEN hat bei Deiters nachgehakt und vom Unternehmen eine Übersicht der diesjährigen Trends erhalten. Folgende Kostüme sind demnach dieses Jahr heiß begehrt:

Sportler

1920er Jahre

Flower-Power

Haribo Kostüme

Ahoj-Brause

Rut-Wiess

Paar-Kostüme

Und die Lust am Verkleiden scheint laut einem Deiters-Sprecher weiterhin ungebrochen: „Offenbar ist es in diesen Zeiten vielen Menschen umso wichtiger, mal aus dem Alltag auszubrechen.“

Trendkostüme schnell ausverkauft?

Vor allem Komplettkostüme seien beim Karnevalsshop heiß begehrt, um sich für die Feiern zur fünften Jahreszeit in Köln und Düsseldorf passend zu rüsten. Oft würden diese mit Accessoires „gepimpt“ werden. Doch wer besondere Artikel erhalten will, der sollte sich besser beeilen: „Ausverkauft ist laut Info aus dem Einkauf kein aktuelles Kostüm, wir sind in allen Bereichen noch lieferfähig bzw. haben noch Kostüme in den Filialen. Lediglich bei Auslaufartikeln kommt es natürlich schon mal vor, dass die Restbestände sich lichten.“

Auch die Website „Koeln.de“ hat eine Übersicht zu den Kostümtrends 2025 zusammengestellt. Neben Sportlern und Rut und Wiess seien darüber hinaus auch aktuelle Filme und Serien bei Jecken als Kostümmotto beliebt. So könnten auf den Straßen von Köln und Düsseldorf an Altweiber und Rosenmontag viele in Verkleidungen à la Squid Game, Wicked oder Deadpool und anderer Blockbuster-Helden zu sehen sein. Außerdem seien Kostüme im Stil von Fantasy, Aperol, Musik-Legenden im Karneval und Weltall-Verkleidungen diese Saison heiß begehrt.