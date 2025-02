Sorge vor Karneval in NRW: Virus-Welle greift um sich – Jecken sollten sich beeilen

Bereits seit dem 11.11.2024 ist die fünfte Jahreszeit in NRW eingeläutet. Überall bereiten sich die Leute auf Karneval vor, die ersten Sitzungen laufen schon – bevor dann ab dem 27. Februar (Altweiber) das Feiern erst so richtig losgeht.

Da kommt es den Jecken natürlich überhaupt nicht gelegen, dass passend zur kalten Jahreszeit gerade wieder die Fallzahlen bei Grippe und Influenza in die Höhe schießen. Mit großen Menschenmassen zu feiern und zu trinken, könnte da den ein oder anderen Karnevals-Fan womöglich abschrecken.

DER WESTEN hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) nachgefragt, wie die aktuelle Situation einzuschätzen ist – und was alle Jecken in NRW vor Karnevals-Beginn wissen sollten.

Grippe-Sorgen vor Karneval in NRW

Zunächst einmal ist es – wie bereits erwähnt – für die Jahreszeit im Februar nicht unüblich, dass einige Leute in der Kälte anfangen zu kränkeln. „In den Wochen um Karneval sind prinzipiell alljährlich hohe Infektzahlen zu beobachten (Atemwegserkrankungen, Magen-Darm, etc.)“, erklärt auch Christopher Schneider, KVNO-Pressesprecher. „Wie sich diese Zahlen mit Blick auf den Höhepunkt des Straßenkarnevals zw. Altweiber und Rosenmontag entwickeln, bleibt aber abzuwarten und wird erfahrungsgemäß insb. auch von der Witterung in den kommenden Tagen abhängen.“ Wenn bei Regenwetter mehr in Innenräumen gefeiert wird, freut das die Viren natürlich und begünstigt deren Ausbreitung.

Aus der jahrelangen Erfahrung mit der Karnevalssaison ergeben sich natürlich auch allgemein gültige Tipps, die die KVNO stets zur Hand hat. „Grundsätzlich zu beachten wäre daher das Einhalten der gängigen Hygienemaßnahmen (insb. regemäßiges Händewaschen, Abstand wo möglich, Hust- und Niesetikette) und bei vulnerable Gruppen ggfs. das Tragen einer Maske, etwa im ÖPNV“, so Schneider.

Impfung? Dann aber schnell

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich gegen Influenza oder Grippe durch eine Impfung zu schützen. „Grundsätzlich ist der Impfstoff auch jetzt noch über die Apotheken verfügbar“, erklärt Schneider. Hierbei sollten Jecken jedoch beachten, dass der Aufbau des Immunschutzes nach einer Impfung 10 bis 14 Tage dauert.

Wer sich also wegen Karneval noch einmal impfen lassen will, sollte sich damit nicht mehr allzu viel Zeit lassen.