Karneval in Düsseldorf: Altstadt-Schock vor 11.11.! Mann in Lebensgefahr

Laut und ausgelassen soll es werden zum Karneval in Düsseldorf. Am 11.11. strömen tausende Jecken in die Altstadt, um den Beginn der fünften Jahreszeit zu feiern.

Doch das bunte Karnevals-Treiben wird von einem hässlichen Vorfall erschüttert. Denn seit der Nacht auf Freitag (10. November) schwebt ein Mann (56) in Lebensgefahr, der in der Düsseldorfer Altstadt gefeiert hatte. Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann.

Karneval in Düsseldorf von Schlägerei überschattet

Nach Angaben der Beamten geriet der 56-jährige Mann aus Österreich gegen 1.30 Uhr mit dem Mann vor einer Diskothek auf der Bolkerstraße aneinander. Plötzlich holte der Unbekannte aus. Der Österreicher kassierte einen heftigen Schlag, taumelte zurück und schlug auf dem Boden auf. Dadurch verlor der 56-Jährige das Bewusstsein, lag reglos am Boden.

Während der Schläger davonrannte, wählten Zeugen den Notruf. Der Rettungsdienst rauschte an und übernahm die Erstversorgung am Tatort. Es sollte ein Kampf um Leben und Tod werden. Der Notarzt stellte lebensgefährliche Verletzungen fest. Das Opfer kam auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus und wurde dort sofort notoperiert.

Polizei jagt Altstadt-Schläger

Die Polizei Düsseldorf fahndet unterdessen nach dem Altstadt-Schläger. Noch haben sich die Beamten nicht mit einer Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit gewandt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Fall lässt die Diskussion um die Sicherheit in der Düsseldorfer Altstadt wieder hochkochen. Die Polizei hatte die Altstadt 2021 zur Waffenverbotszone an Wochenenden und an Feiertagen einschließlich Karneval erklärt (mehr dazu hier). Die Feierlichkeiten am 11.11. wird die Polizei Düsseldorf mit einem Großaufgebot begleiten, um für möglichst große Sicherheit der Feiernden sorgen zu können. Die Beamten rechnen allerdings wie die Kollegen in Köln mit steigendem Alkoholpegel mit einer erhöhten Aggressionsbereitschaft mancher Jecken. In Köln zieht die Polizei wegen des zu erwartenden Mega-Ansturms am Samstag drastische Konsequenzen (hier alle Details).