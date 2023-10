Karls Erlebnisdorf bald im Ruhrgebiet? Pott-Stadt macht Hammer-Ankündigung

Das gleicht einer absoluten Hammer-Ankündigung. Bald könnte es so weit sein, dass das vor allem im Nordostdeutschland sehr beliebte Karls Erlebnisdorf auch bei uns im Ruhrgebiet seine Tore öffnen wird.

Nach einigen Hürden in den vergangenen Jahren berichtet die WAZ jetzt (hier zu lesen), dass der beliebte Freizeitpark endlich seinen Weg in den Pott finden wird.

Karls Erlebnisdorf: Hier soll der Freizeitpark entstehen

Laut der WAZ könnten die Bauarbeiten für Karls Erlebnisdorf bereits ab dem kommenden Jahr 2024 am Centro Oberhausen beginnen. Hier könnte der Familien-Freizeitpark in den leerstehenden Centro-Park einziehen.

Eigentlich war die Eröffnung für Karls Erlebnisdorf am Standort Centro Oberhausen schon für 2023 geplant, aber dann wurde es sehr still um die Baupläne. Zwischenzeitlich wirkte es sogar so, dass der Traum von dem Familien-Freizeitpark in Oberhausen geplatzt sei. Jetzt aber verkündet Oberhausens Planungsdezernent Thomas Palotz auf Nachfrage der WAZ, wenn auch vorsichtig, dass ein Eröffnungstermin für 2025 geplant ist.

Karls Erlebnisdorf: Das ist das Konzept

Das Karls Erlebnisdorf sorgt mit einem ganz besonderen Konzept für gute Unterhaltung: In dem Familien-Freizeitpark sind genau so Fahrgeschäfte wie in üblichen Freizeitparks zu finden. Aber darüber hinaus bietet Karls Erlebnisdorf auch Bauerngeschäfte und Werkstätten an. Außerdem gibt es Handwerks-Manufakturen, in denen beispielsweise Bonbons und Marmeladen gekocht werden können. Ein paar Standorten haben sogar einen Streichelzoo oder Ponyreiten im Angebot.

Laut der WAZ gibt es einen Haupt-Standort von Karls Erlebnisdorf, welcher sich in Rövershagen bei Rostock befindet. Hier kann man zum Beispiel eine Erdbeer-Raupenbahn, eine Traktorbahn, das Flug-Karussell „Majas wilde Schwestern“ mit bienenförmigen Gondeln oder auch den Melker-Turm inklusive freiem Fall finden.

Besonders ist dabei, dass die Attraktionen von Park zu Park variieren. Ein Element, das die Parks verbindet, sind aber die verniedlichten Namen für die einzelnen Fahrgeschäfte. Von der Beerchen-Schleuder über die fliegende Kaffeetafel bis zum Marmeladenglas-Karussell sind hier viele kreative und niedliche Namen für die einzelnen Fahrgeschäfte zu finden.