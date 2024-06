Ikea in NRW macht es offiziell – Kunden blicken sich an Kassen irritiert um

Was kommt dir als Erstes in den Sinn, wenn du an Ikea denkst? Sind es die Möbel, oder doch eher die leckeren schwedischen Spezialitäten in den hauseigenen Restaurants, wie Köttbullar oder die Hotdogs am Ausgang?

Egal was es ist, was dich zum Ikea treibt: Sich hier in den Ausstellungsgängen oder an den Kassen zurecht zu finden, fällt wohl kaum einem Kunden schwer. Zumindest war es bislang so. In einer Filiale in NRW hat der Schwede jetzt aber ordentlich am Kassenbereich herumgeschraubt. Bei vielen Kunden dürfte das für Irritationen sorgen.

Ikea mit Kassen-Revolution in NRW

Im Jahr 2008 startete auch Ikea mit den Selbstbedienungskassen in Deutschland. Doch während die Express-Kassen bei Supermärkten und Discountern mittlerweile gern gesehen sind, floppten sie beim Möbel-Giganten total.

Dennoch will Ikea jetzt ein einmaliges Experiment starten – und das ausgerechnet in einer NRW-Stadt. Seit Mitte Mai gibt es in der nordrhein-westfälischen Hauptstadt Düsseldorf eine Filiale, die ihrer Kundschaft nur noch Selbstbedienungskassen zum Bezahlen zur Verfügung stellt. Und das aus guten Gründen.

Ikea wird deutlich: „Kontaktloses Zahlen immer attraktiver“

Zum einen wolle der Schwede damit die Wartezeit für Kunden im Kassenbereich deutlich reduzieren. Zum anderen, reagiere der Konzern aber auch auf das veränderte Bezahlverhalten seiner Kundschaft. „Kontaktloses Zahlen wird immer attraktiver und die Nachfrage nach Selbstbedienungskassen steigt“, so ein Ikea-Sprecher auf Nachfrage der „Rheinischen Post“. „Bereits über 65 Prozent aller Ikea-Kunden in den Einrichtungshäusern nutzen die Self-Service-Angebote zum Bezahlen, hierzu zählen ‚Shop & Go’ und die Expresskassen zum Selbst-Scannen.“

Wer jetzt allerdings in Panik verfällt, weil ihm die SB-Kassen noch nicht so ganz geheuer sind, den können wir beruhigen. Zwar musst du auf die regulären Kassierer in der Düsseldorfer Ikea-Filiale verzichten. Dennoch stehen die Mitarbeiter auch weiterhin an den Kassen bereit und schauen dir beim Scannen über die Schulter.