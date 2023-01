Ikea: Heftiger Preisanstieg bei Kult-Produkten – Kunden müssen bald tief in den Geldbeutel greifen

Bittere Nachrichten für Ikea-Kunden: Der Möbel-Gigant schraubt die Preise bei einigen Kult-Produkten ordentlich nach oben!

Das schwedische Möbelunternehmen ist eigentlich bekannt für seine günstigen Angebote. Doch die Inflation geht auch an Ikea nicht spurlos vorbei. Und so kommt es, dass Kunden jetzt tiefer in die Tasche greifen müssen. Unter anderem teurer geworden: Das bekannte Billy-Bücherregal!

Ikea: Preise haben sich fast verdoppelt!

Wie die „Bild“ berichtet, besitzen fast zwei Drittel (64 Prozent) aller Haushalte in Deutschland Ikea-Produkte. Und wenn man die Preise im aktuellen Katalog mit den Preisen von vor einem Jahr vergleicht, kommt man zu dem Entschluss: Teilweise haben sich die Preise von begehrten Artikeln fast verdoppelt!

In eigentlich allen Möbelkategorien sind die Preise stark nach oben gegangen. Besonders betroffen sind aber Betten und Schreibtische. So verzeichnet zum Beispiel das normale Billy-Bücherreal einen Preisanstieg von 53 Prozent! Statt 39 Euro kostet das gute Stück jetzt knappe 60 Euro.

Ikea: PAX-Schrank ebenfalls teurer geworden

Ein weiterer Klassiker für den Kunden jetzt mehr auf dem Tisch legen müssen: Der zwei Meter breite Doppel-PAX-Schrank. Er kostet jetzt statt 349 Euro satte 525 Euro – also ebenfalls 50 Prozent mehr. Doch es wird noch krasser: Für das Nesttun Bettgestellt zahlst du jetzt nicht mehr 99 Euro, sondern satte 229 Euro! Das ist ein heftiger Anstieg von 131 Prozent! Bei dem Slattum Bettgestell stieg der Preis von 99 Euro auf 199 Euro, wie die „Bild“ schreibt.

Wirklich keine guten Nachrichten für Ikea-Kunden. Es bleibt abzuwarten, ob die Preise noch weiter nach oben gehen…