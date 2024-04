Hunde in NRW qualvoll verendet – Tierretter: „Nicht einfach, damit umzugehen“

Es ist noch nicht lange her, dass die Tierrettung Köln-Porz 20 völlig verwahrloste Hunde in einem verdreckten Wohnwagen in NRW entdeckte. Sie lebten dort zwischen Fäkalien, ihr Fell zu Klumpen verfilzt.

Einige Hunde konnten die Helfer aus ihrer misslichen Lage retten. Doch für ein paar kam jede Hilfe zu spät. Es war dramatisch. Neun Welpen schafften es nicht. Es ist eine schwere Zeit für Tierfreunde und erst recht für die Tierrettung Köln-Porz.

Hunde in NRW sterben unter Qualen

In einem Wohnwagen bei Rath/Heumar entdeckten die Tierretter am 14. Januar 20 Hunde in völliger Verwahrlosung. Viele konnten sie seither aufpäppeln und sogar in die Vermittlung geben, doch für neun gab es keine Hoffnung mehr. Die kleinen Vierbeiner starben und die Tierrettung ist untröstlich.

Nun jedoch konnten die neun verstorbenen Vierbeiner endlich beerdigt werden. Darüber zeigt sich die Tierrettung Köln-Porz auf Facebook sehr erleichtert. „Auch wir haben uns über diesen lang ersehnten Abschied sehr gefreut, denn es ist nach dem Gesehenen und Erlebten nicht so einfach damit umzugehen und abzuschließen.“

Hunde in NRW tot – Tierretter völlig fertig

Die „9 kleinen Seelen, die es aus der Hundehölle Köln Rath nicht geschafft haben“ sind nun an einem besseren Ort. Und auch für die Retter war es eine schwierige Zeit, „von der Rettungsaktion, über die tagelangen Nachsuchen mit Drohnen und Lebendfallen, bis zum jetzigen liebevollen und würdigen Abschied“.

Besonders bedankt sich die Tierrettung bei der Bestatterin, die die Kosten für die Kremierung, die Urne und alles drum herum ganz alleine getragen hat. Und auch in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag sammeln sich die Dankesstimmen.