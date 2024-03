Hund landet in desaströsem Zustand in NRW-Tierheim – „Erschreckend“

Wer tut einem Hund so etwas an? Das werden sich auch die Pfleger im Tierheim Hilden (NRW) gedacht haben, als sie die zehnjährige Maltester-Hündin Doly bei sich aufnahmen.

„Sie war erschreckend verwahrlost“, heißt es im Bericht der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“. Bei wem Doly zuvor gelebt hat? Keine Ahnung. Es gibt keinerlei Hinweise auf den oder die vorherigen Besitzer. Wie soll es mit der Hündin nun weitergehen?

Hund landet in NRW-Tierheim – der Anblick ist fürchterlich

Verfilzt und verletzt kam die Malteser-Hündin als Fundtier in das Tierheim Hilden (NRW). Man mag sich nicht ausmalen, welche Schmerzen Doly erleiden musste! Durch eine unbehandelte Zahnentzündung hatte die Hündin ein offenes Loch (!) in ihrer Wange – und auch ihre Gebärmutter war entzündet. Was folgte, war eine ganze Reihe an Operationen, die Doly aber glücklicherweise tapfer überstand.

Doch spurlos gingen diese Qualen leider nicht an der Hündin vorbei. Doly leidet seitdem an epileptischen Anfällen, die zweimal täglich mit Medikamenten behandelt werden müssen.

Doch trotz alledem betont das WDR-Team: „Doly braucht mehr als Mitleid – sondern ein Zuhause!“ Denn Doly ist ein Schmusehund. „Anhänglich und unkompliziert“. Und sie ist es gewohnt, mit im Bett zu schlafen. Alleine bleiben kann die Doly nicht, auch wegen ihrer Epilepsie. Ein ruhiger und geregelter Tagesablauf sind für sie genauso wichtig wie regelmäßige Fellpflege.

„Das müssen ihre Besitzer unterbinden“

Doch ist man mit Doly draußen unterwegs, zeigt die Hündin, dass trotz ihrer 30-Zentimeter-Schulterhöhe eine Menge Temperament in ihr steckt. Fremde Menschen und Hunde werden auch gerne mal angebellt – „das müssen ihre Besitzer unterbinden“, heißt es bei „Tiere suchen ein Zuhause.“

Wer Erfahrung mit Hunden hat und der armen Doly ein paar letzte schöne Hundejahre ermöglichen will, darf sich gerne mit dem Tierheim Hilden in Verbindung setzen.