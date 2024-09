Hund in Essen verzweifelt an Einsamkeit – schlimm, was er sich aus Trauer antut

Hinter den Kulleraugen so manches Tierheim-Hundes verbergen sich oftmals grausame Schicksale, die in Gänze nie vollkommen ans Tageslicht kommen werden. So können viele Mitarbeiter oftmals nur erahnen, was dem Vierbeiner alles zugestoßen ist.

Auch Hunde-Dame Ayla aus Essen ist so ein Exemplar. Bei Tiere suchen ein Zuhause wurde sie kürzlich als „extrem“ dargestellt. Der Vierbeiner fristet derzeit ein Dasein im Tierheim Essen. Doch damit scheint er alles andere als gut zurechtzukommen.

Hund in Essen verstümmelt sich selbst

Denn Ayla soll so extrem sensibel, verschmust und menschenbezogen sein, dass sie unter schweren Verlustängsten leidet. Diese gehen sogar so weit, dass sie anfängt sich zu beißen, wenn sie sich einsam fühlt. Regelmäßig sollen die Tierheim-Mitarbeiter aus Essen Blutspuren im Zwinger des Hundes vorfinden.

„Wenn sie alleine ist, dreht sie regelrecht durch und versucht, aus dem Tierheimzwinger auszubrechen. Ayla ist ein absoluter Notfall“, fassen die Tierschützer den dramatischen Zustand des Vierbeiners zusammen.

Tierliebhabern treibt es Tränen in die Augen

Die Experten von Tiere suchen ein Zuhause beschreiben Ayla als 4,5 Jahre alte Old English Bulldog. Sie kann nicht alleine sein – da sie futterneidisch ist, sollte sie aber besser als Einzelhund gehalten werden. Ihr Wunschzuhause wäre bei Hundeliebhabern, die gerne Zeit mit ihr verbringen und bei denen sie endlich wieder Vertrauen fassen lassen.

Hunde-Fans treibt Aylas Beschreibung Tränen in die Augen. „Armes Wesen. Hoffentlich kommt sie schnell zu einer liebevollen Familie“, wünscht sich etwa eine Frau in der Kommentarspalte. „Wie entsetzlich“, kann auch eine andere ihre Entrüstung kaum zurückhalten. Wenn du dem Vierbeiner eine Chance geben willst, kannst du dich beim Tierheim Essen per Telefon unter 0201 / 8372350 oder per E-Mail an info@tierheim-essen.de melden.